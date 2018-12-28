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Эксклюзив Эха 17:08, 28 декабря 2018

Если Россия не предоставит экспертам ВАДА доступ к данным московской лаборатории, последствия будут очень тяжелыми

Если Россия не предоставит экспертам ВАДА доступ к данным московской лаборатории, последствия для российского спорта будут очень тяжелыми. Такое мнение в эфире «Эха» высказал руководитель РУСАДА Юрий Ганус.

Допуск и затребованные документы ВАДА должно получить до 31 декабря. Выполнения этих обязательств под вопросом, считает Юрий Ганус.

Комментарии

16

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neobalpare1988 28 декабря 2018 | 17:13

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(комментарий скрыт)

piter_ug 28 декабря 2018 | 17:17

//российского спорта будут очень тяжелыми. //

Чего там тяжелого?
Те спортсмены, которые чего-то стоят, отправятся спортсменить в другие страны.
Остальные пойдут дворниками, учителями физкультуры.

zapadnay 28 декабря 2018 | 18:03

Выходит, если не допускают экспертов, значит есть, что скрывать?

doctor_parazitov 28 декабря 2018 | 17:21

Да ладно. Не смешите мои Искандеры!
А тогда дядя Вова покажет им страшный мультик про ракеты!

vic12 28 декабря 2018 | 17:25

Мочи русской стало жалко, или другие проблемы?

mikr 28 декабря 2018 | 17:36

Россия обеспечит беспрепятственный доступ комиссии ВАДА к материалам РУСАДА если аналитическое оборудование комиссии ВАДА получит сертификат соответствия в местной метрологической лаборатории. Данное требование полностью соответствует кодексу ВАДА и способствует беспристрастному анализу допинговых проб. В случае отсутствия необходимых сертификатов оборудование не считается поверенным, и результаты исследований с его использованием не могут быть признаны объективными. Но, поскольку допинговые пробы после исследования окажутся вскрытыми, то в результате применения несертифицированного оборудования возникнет неразрешимая ситуация, когда материалы испорчены, а результаты не легитимны. Существует большое опасение, что такая ситуация может быть использована против России. Поэтому Россия совершенно правомерно требует скрупулезного соблюдения процедуры.

vasilevich58 28 декабря 2018 | 17:43

mikr: " Поэтому Россия совершенно правомерно требует скрупулезного соблюдения процедуры."
___________________________________________________________________________
Вот и будет теперь "правомерно требовать" не выше Чемпионата России и сама себя "побеждать"!

nersesov 28 декабря 2018 | 17:59

vasilevich58: а хоть и так, вам - то в Израиле что за дело до нас?

graeshoppe 28 декабря 2018 | 18:07

vasilevich58: С полпинка Чемпионат России переименовывается в Чемпионат Мира, а раз в четырёхлетие и в Олимпийские Игры. И любой басманный суд самого захудалого села подтвердит результат великих побед наших спортсменов над их ненашими соперниками. И правильно! Испугались приехать? То-то!)
Кстати, отпадёт нужда во всякой моче копаться.

nersesov 28 декабря 2018 | 17:56

mikr: странно, что ехо Москвы не пишет об этом . Им больше нравится заголовки-лозунги.

sskazhenik 28 декабря 2018 | 18:00

mikr: «существует большое опасение, что такая ситуация может быть использована против России» В этом утверждении нарушена причинно-следственная связь. РУСАДА подменяла пробирки и тем самым обманывала ВАДА, другими словами сама создала ситуацию, обернувшуюся боком для России. Однако подозревает ВАДА в нечистоплотности. Прчина очень простая. РУСАДА есть что скрывать.

valtameri 28 декабря 2018 | 17:40

В этой лаборатории мочой ещё сильно пахнет, подождите пару дней.

pionerka Зинаида Сацкая 28 декабря 2018 | 17:48

Видимо, не определились еще, что страшнее. Последствия за недопуск к пробам или последствия по по поводу качества проб.

sasass 28 декабря 2018 | 18:02

Кремль опять об этом не хочет думать - без жаренного петуха никак не может обойтись....)))

sparky 28 декабря 2018 | 18:06

Видимо власти решили похерить участие в международных соревнованиях российских спортсменов. Будут олимпионики и чемпионы мира на территории России по постановлению судов.

ugiazov 28 декабря 2018 | 18:10

Правильно! У них там не оборудование, а кастрюли ржавые.
Зато в России всё оборудование импортное. Мечта!

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