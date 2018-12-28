Если Россия не предоставит экспертам ВАДА доступ к данным московской лаборатории, последствия будут очень тяжелыми
Если Россия не предоставит экспертам ВАДА доступ к данным московской лаборатории, последствия для российского спорта будут очень тяжелыми. Такое мнение в эфире «Эха» высказал руководитель РУСАДА Юрий Ганус.
Допуск и затребованные документы ВАДА должно получить до 31 декабря. Выполнения этих обязательств под вопросом, считает Юрий Ганус.
Комментарии16
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neobalpare1988 28 декабря 2018 | 17:13
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piter_ug 28 декабря 2018 | 17:17
//российского спорта будут очень тяжелыми. //
Чего там тяжелого?
Те спортсмены, которые чего-то стоят, отправятся спортсменить в другие страны.
Остальные пойдут дворниками, учителями физкультуры.
zapadnay 28 декабря 2018 | 18:03
Выходит, если не допускают экспертов, значит есть, что скрывать?
doctor_parazitov 28 декабря 2018 | 17:21
Да ладно. Не смешите мои Искандеры!
А тогда дядя Вова покажет им страшный мультик про ракеты!
vic12 28 декабря 2018 | 17:25
Мочи русской стало жалко, или другие проблемы?
mikr 28 декабря 2018 | 17:36
Россия обеспечит беспрепятственный доступ комиссии ВАДА к материалам РУСАДА если аналитическое оборудование комиссии ВАДА получит сертификат соответствия в местной метрологической лаборатории. Данное требование полностью соответствует кодексу ВАДА и способствует беспристрастному анализу допинговых проб. В случае отсутствия необходимых сертификатов оборудование не считается поверенным, и результаты исследований с его использованием не могут быть признаны объективными. Но, поскольку допинговые пробы после исследования окажутся вскрытыми, то в результате применения несертифицированного оборудования возникнет неразрешимая ситуация, когда материалы испорчены, а результаты не легитимны. Существует большое опасение, что такая ситуация может быть использована против России. Поэтому Россия совершенно правомерно требует скрупулезного соблюдения процедуры.
vasilevich58 28 декабря 2018 | 17:43
mikr: " Поэтому Россия совершенно правомерно требует скрупулезного соблюдения процедуры."
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Вот и будет теперь "правомерно требовать" не выше Чемпионата России и сама себя "побеждать"!
nersesov 28 декабря 2018 | 17:59
vasilevich58: а хоть и так, вам - то в Израиле что за дело до нас?
graeshoppe 28 декабря 2018 | 18:07
vasilevich58: С полпинка Чемпионат России переименовывается в Чемпионат Мира, а раз в четырёхлетие и в Олимпийские Игры. И любой басманный суд самого захудалого села подтвердит результат великих побед наших спортсменов над их ненашими соперниками. И правильно! Испугались приехать? То-то!)
Кстати, отпадёт нужда во всякой моче копаться.
nersesov 28 декабря 2018 | 17:56
mikr: странно, что ехо Москвы не пишет об этом . Им больше нравится заголовки-лозунги.
sskazhenik 28 декабря 2018 | 18:00
mikr: «существует большое опасение, что такая ситуация может быть использована против России» В этом утверждении нарушена причинно-следственная связь. РУСАДА подменяла пробирки и тем самым обманывала ВАДА, другими словами сама создала ситуацию, обернувшуюся боком для России. Однако подозревает ВАДА в нечистоплотности. Прчина очень простая. РУСАДА есть что скрывать.
valtameri 28 декабря 2018 | 17:40
В этой лаборатории мочой ещё сильно пахнет, подождите пару дней.
pionerka Зинаида Сацкая 28 декабря 2018 | 17:48
Видимо, не определились еще, что страшнее. Последствия за недопуск к пробам или последствия по по поводу качества проб.
sasass 28 декабря 2018 | 18:02
Кремль опять об этом не хочет думать - без жаренного петуха никак не может обойтись....)))
sparky 28 декабря 2018 | 18:06
Видимо власти решили похерить участие в международных соревнованиях российских спортсменов. Будут олимпионики и чемпионы мира на территории России по постановлению судов.
ugiazov 28 декабря 2018 | 18:10
Правильно! У них там не оборудование, а кастрюли ржавые.
Зато в России всё оборудование импортное. Мечта!