Если Россия не предоставит экспертам ВАДА доступ к данным московской лаборатории, последствия будут очень тяжелыми

Если Россия не предоставит экспертам ВАДА доступ к данным московской лаборатории, последствия для российского спорта будут очень тяжелыми. Такое мнение в эфире «Эха» высказал руководитель РУСАДА Юрий Ганус.

Допуск и затребованные документы ВАДА должно получить до 31 декабря. Выполнения этих обязательств под вопросом, считает Юрий Ганус.