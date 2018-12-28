В Москве полиция задержали около 30 дворников, которые в управу района за информацией плате за переработки.
В Москве сотрудники полиции задержали около 30 дворников, которые в управу района за информацией плате за переработки. Об этом ОВД-Инфо сообщила участница «Московского активиста» Варвара Грязнова и один из задержанных.
Работники сферы коммунального хозяйства пришли к административному зданию Управе столичного района Нагорный, чтобы выразить свое недовольство. Как утверждает участница независимого общественного проекта за достойную городскую среду «Московский активист» Варвара Грязнова, произошло это потому что людям не оплачиваются сверхурочные в период большого снегопада, а кроме того заставляют убирать снег на проезжей части вместо сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги южного округа». При это, по словам Грязновой, в обязанности дворников входит только уборка во дворах. К пришедшим вышел глава Управы и пообщался с ними. Об итогах этой беседы неизвестно. На сайте мэрии главой управы значится Аркадий Юрьевич Русских. Затем полиция начала задерживать людей и рассаживать их в два полицейских автобуса. Как сообщает ОВД-инфо, один из задержанных Бобур Маматов по телефону сказал, что около 16 человек находится на улице около отдела полиции по району Чертаново Центральное. При этом во время разговора с ним было слышно, как мужчина — предположительно это был сотрудник полиции требовал прервать телефонный разговор и выключить телефон.
По информации на эту минут полтора десятка человек находятся в отделе полиции по Нагорному району. Троих выпустили из отдела в Чертанове.
Комментарии10
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steertonsrockla1976 28 декабря 2018 | 17:10
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nelibermot27 28 декабря 2018 | 17:23
Заголовок новости писал один из дворников, йехо?
pyfrjvsqfldjrfn 28 декабря 2018 | 17:29
//В Москве полиция задержали около 30 дворников, которые в управу района за информацией плате за переработки//
Мой твой не понимай.
payalnick 28 декабря 2018 | 17:14
Ни фига се. За информацией? Ни фига се. За переработку? Ну, оборзели. Ни фига се
То ли дело раньше. При виде околоточного ,дворники за два квартала шапку скидывали
vasya_von_smetankin 28 декабря 2018 | 17:16
Обама!
Отдай деньги нашим Дворникам и забери свой мусор, нехороший ты человек!
nikvol 28 декабря 2018 | 17:27
В Москве полиция задержали около 30 дворников, которые в управу района за информацией плате за переработки
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Жаль, что не задержали дворников, которые верстают заголовки новостей на Эхе.
wattman 28 декабря 2018 | 17:31
Новость снята с телеграфной ленты.
riccon 28 декабря 2018 | 17:32
[которые в управу района за информацией плате за переработки]
Шта, кешельбе-машельбе?
wattman 28 декабря 2018 | 17:34
Твоя моя плёхо понимай, однако...
sparky 28 декабря 2018 | 18:03
Если тот новостник, что написал заголовок, потребует плату за переработку, я буду согласен, чтобы его "полечили" в полиции.
А дворников не нужно было в полицию забирать, они и просили немного - только-то, чтобы им за работу платили.