Правозащитники потребовали не депортировать из Польши в Россию чеченского блогера Абдурахманова

Правозащитники потребовали не депортировать из Польши в Россию чеченского блогера Тумсу Абдурахманова. Руководители «Мемориала» провели серию одиночных пикетов у посольства республики в Москве. Сам Абдурахманов в эфире «Эха» сказал, что опасается за свою жизнь, так как может стать жертвой расправы.

Абдурахманов уехал из Чечни после конфликта с бывшим руководителем администрации правительства республики. Он известен критикой региональных властей.