Правозащитники потребовали не депортировать из Польши в Россию чеченского блогера Абдурахманова
Правозащитники потребовали не депортировать из Польши в Россию чеченского блогера Тумсу Абдурахманова. Руководители «Мемориала» провели серию одиночных пикетов у посольства республики в Москве. Сам Абдурахманов в эфире «Эха» сказал, что опасается за свою жизнь, так как может стать жертвой расправы.
Абдурахманов уехал из Чечни после конфликта с бывшим руководителем администрации правительства республики. Он известен критикой региональных властей.
Комментарии7
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kamen_12 28 декабря 2018 | 17:12
Поляки хуже фашистов, а ихний карлик на фюрера похож.
udavvi_naebabchenku 28 декабря 2018 | 17:12
Эти мемориальские пидорасы "требовать" могут только гранты у Фашингтона.
valtameri 28 декабря 2018 | 17:14
После бостонского марафона такую бороду в Польше носить - идиотизм. Полякам оно надо?
guburpayde1975 28 декабря 2018 | 17:16
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olegleon 28 декабря 2018 | 17:18
Польша подчинилась требованиям?
vitek61 28 декабря 2018 | 17:19
Игиловец, дающий интервью Эху, это символично...
cromwel 28 декабря 2018 | 17:33
Как простых русских защищать этих " правозащитников" не найти