Министр Чечни по нацполитике заверил, что не будет никаких «расправ и самосудов» в случае депортации Абдурахманова

Чеченского блогера Тумсо Абдурахманова высылают из Польши в Россию. Министр национальной политики, внешних связей, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заверил, что в этом случае не будет никаких «расправ и самосудов» в случае депортации обратно в республику. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Чеченские власти в рамках российского законодательства никаких противоправных действий не планируют в отношении ни к Т.Абдурахманову, ни к кому-то еще. Тумсо Абдурахманов — одиозная фигура, но это не значит, что тут же все на него набросятся, начнут ему за что-то мстить, или предпринимать по отношению к нему противоправные действия: самосуды, или внесудебные расправы. Никаких расправ не будет, никаких самосудов не будет. Если Т.Абдурахманов чист перед законом, никаких претензий к нему не будет», — сказал он.

Д.Умаров добавил, что сам факт его депортации никак не влияет на Чеченскую Республику, и любые действия в отношении Абдурахманова будут проводиться в рамках закона.

«Разумеется с ним будут какие-то беседы, я не исключаю, что может быть его будут допрашивать. Но если он докажет свою невиновность, и решит вопросы с российским правосудием, он сможет вернуться к мирной жизни», — отметил министр.

Д.Умаров добавил, что сейчас в прессе вокруг Абдурахманова раздувается медийный шум. По словам чеченского министра, подобное внимание только вредит блогеру.

«Еще до депортации начинаются провокационные разговоры, вокруг этого раздувается ненужный медийный шум. Пусть это идет своим чередом, согласно установленным процедурам. Такой шум вредит таким как Тумсо — этот ореол мученика, ореол людей, права которых грубо нарушены. Я не вижу здесь повода для политизирования, для шума. Я вижу здесь простую нормальную общепринятую межгосударственную процедуру», — заключил Д.Умаров.