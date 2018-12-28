Министр Чечни по нацполитике заверил, что не будет никаких «расправ и самосудов» в случае депортации Абдурахманова
Чеченского блогера Тумсо Абдурахманова высылают из Польши в Россию. Министр национальной политики, внешних связей, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заверил, что в этом случае не будет никаких «расправ и самосудов» в случае депортации обратно в республику. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Чеченские власти в рамках российского законодательства никаких противоправных действий не планируют в отношении ни к Т.Абдурахманову, ни к кому-то еще. Тумсо Абдурахманов — одиозная фигура, но это не значит, что тут же все на него набросятся, начнут ему за что-то мстить, или предпринимать по отношению к нему противоправные действия: самосуды, или внесудебные расправы. Никаких расправ не будет, никаких самосудов не будет. Если Т.Абдурахманов чист перед законом, никаких претензий к нему не будет», — сказал он.
Д.Умаров добавил, что сам факт его депортации никак не влияет на Чеченскую Республику, и любые действия в отношении Абдурахманова будут проводиться в рамках закона.
«Разумеется с ним будут какие-то беседы, я не исключаю, что может быть его будут допрашивать. Но если он докажет свою невиновность, и решит вопросы с российским правосудием, он сможет вернуться к мирной жизни», — отметил министр.
Д.Умаров добавил, что сейчас в прессе вокруг Абдурахманова раздувается медийный шум. По словам чеченского министра, подобное внимание только вредит блогеру.
«Еще до депортации начинаются провокационные разговоры, вокруг этого раздувается ненужный медийный шум. Пусть это идет своим чередом, согласно установленным процедурам. Такой шум вредит таким как Тумсо — этот ореол мученика, ореол людей, права которых грубо нарушены. Я не вижу здесь повода для политизирования, для шума. Я вижу здесь простую нормальную общепринятую межгосударственную процедуру», — заключил Д.Умаров.
Комментарии8
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anji70 28 декабря 2018 | 16:45
Дырку от бублика они получат, а не Абдурахманова.
danko1 28 декабря 2018 | 16:53
anji70: Как им можно верить, когда расправы и самосуды стали там нормой?
Им даже Путин под телекамеры разрешил самосуды творить и Конституцию нарушать, говоря, что в Чечне такие обычаи.
timwlad95 28 декабря 2018 | 16:57
danko1: Как им можно верить, когда расправы и самосуды стали там нормой?
Им даже Путин под телекамеры разрешил самосуды творить и Конституцию нарушать, говоря, что в Чечне такие обычаи.
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Ну вообще то сдают ИГИЛовца который воевал в Сирии,а затем после разгрома основных сил сбежал в Европу под видом беженца и теперь его изобличили и передают туда откуда уехал в Сирию воевать на стороне мирового терроризма.
Польше нафиг не нужны в тюрьмах террористы.
Бандеры хватило на сто лет вперёд.До сих пор даже после смерти всех в Польше и на Украине достаёт идеологией терроризма.
Ну а Сибирь всегда было местом ссылок террористов всех мастей.Вот и выпихивают этого террориста в Чечню,а там суд и Сибирь на перевоспитание.
anji70 28 декабря 2018 | 17:33
timwlad95: Так пытали его в грозненской полиции по поводу якобы участия в боевых действиях в Сирии, но не предъявив обвинений отпустили. Получается ты нагло врёшь?
vitek61 28 декабря 2018 | 16:57
anji70: Если поляки желают оставить активистов ИГ в Евросоюзе - флаг им в руки. Опыт показывает, что срок между отпусканием таких людей на свободу и очередным терактом где-нибудь в Брюсселе очень небольшой...
zloy_sok 28 декабря 2018 | 16:49
"Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах."...Цитата...
bergawebpci1987 28 декабря 2018 | 16:56
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starokozlovicky2gus 28 декабря 2018 | 17:04
Не будет никаких «расправ и самосудов», будет такой суд, который неотличим от расправы.