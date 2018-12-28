Чеченский блогер Абдурахманов, которого власти Польши хотят депортировать в Россию, опасается расправы на родине

Власти Польши хотят депортировать в Россию чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Сам блогер опасается подобного развития событий, ожидая расправы, которая его ожидает на родине. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас печальный опыт, к сожалению, очень много подобных казней без суда в республике. Очень много примеров, когда людей пытали и делали калеками, или их держат в тюрьме по надуманным обвинениям. Например: как правозащитника Оюба Титиева, или корреспондент «Кавказского узла» Жалауди Гериева и др.», — сказал он.

По словам Т.Абдурахманова, миграционные власти Польши вручили ему соответствующие документы, «без возможности выбора».

«Документы, которые я получил, это процедура депортации, которую начала пограничная польская служба. И здесь уже не предоставляется какой-либо выбор мне, здесь просто меня депортируют именно в страну происхождения», — сказал он.

В «Мемориале» полагают, что в случае депортации Абдурахманова в Россию, Тумсу могут задержать в московском аэропорту и этапировать в Чечню. Там его ждет как минимум силовое воздействие с попыткой заставить публично каяться. Его обвинили в том, что он, якобы выехав Сирию, присоединился к «Исламскому государству»* (*организация запрещена на территории РФ). До 2015-го Тумсу Абдурахманов жил в Грозном и работал заместителем директора в местном учреждении «Электросвязь».