Россия предупредила Великобританию о симметричном ответе в случае закрытия телеканала RT

По словам посла Александра Яковенко, Кремль примет меры в отношении BBC.

Ранее Роскомнадзор начал проверку британского телеканала на соответствие выпускаемых материалов российскому законодательству. Ведомство отметило, что проверка связана с тем, что власти Соединенного Королевства нашли нарушения правил вещания у Russia Today.