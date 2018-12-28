Россия предупредила Великобританию о симметричном ответе в случае закрытия телеканала RT
По словам посла Александра Яковенко, Кремль примет меры в отношении BBC.
Ранее Роскомнадзор начал проверку британского телеканала на соответствие выпускаемых материалов российскому законодательству. Ведомство отметило, что проверка связана с тем, что власти Соединенного Королевства нашли нарушения правил вещания у Russia Today.
Комментарии17
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danko1 28 декабря 2018 | 16:37
Неужели в качестве симметричного ответа сначала допустит ВВС на российское ТВ, а через несколько лет закроет?
olegleon 28 декабря 2018 | 17:26
danko1: ВВС само с этим успешно справляется. сами закрыли радиовещание на Россию.
опережают Кремль
a_buvgrobu 28 декабря 2018 | 16:38
Британская "свобода" слова в действии.
edward_sakash 28 декабря 2018 | 16:43
a_buvgrobu: пропаганда не является свободой слова, портяныч!
zluki_bobry 28 декабря 2018 | 16:51
раш-фаш сильно обиделось за своих щурна-шлюх?? совпадение? - Не думаю!!!
riamudulse1976 28 декабря 2018 | 16:40
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kuchumka 28 декабря 2018 | 16:42
То что RT помойка знают даже в России и его даже тут никто не смотрит.
sergey1971 28 декабря 2018 | 16:55
Какой может быть симметричный ответ? У нас по обычному ТВ канала Би-Би-Си да еще на русском языке нет.
vedma2017 28 декабря 2018 | 17:00
sergey1971:
"Симметричный ответ" по-кремлевски - в пределах законов Хаммурапи :"Око за око, зуб за зуб..."
woodworld 28 декабря 2018 | 17:02
sergey1971: будет ))
xuato 28 декабря 2018 | 17:01
Симметрично это когда Британия испытает их суперновачок на гражданах РФ. Вот тогда симметрия будет точная
yuryr 28 декабря 2018 | 17:03
С позиций общечеловеческого гуманизма я - за такой "размен": для большей части населения России закрытие для россиян нормального по европейским стандартам ВВС останется незамеченным, а в Великобритании люди будут избавлены от лживо-тенденциозного СМИ, нормального по стандартам путинизма.
prade 28 декабря 2018 | 17:10
ВВС не пропагандистский канал и не финансируются государством. Поэтому ответ Кремля никак не будет симметричным.
alger 28 декабря 2018 | 17:17
prade: я тоже думаю, что для сиМММММетрии надо бы закрыть НТВ
piter_ug 28 декабря 2018 | 17:10
Зачем рашко-помойка Британии?
Выгнать под зад коленом!
testmeter 28 декабря 2018 | 17:15
Неужели и на России RT закроют? Симметрично...
oneoretwo 28 декабря 2018 | 17:39
...никогда бы не подумал, что "синдром даннинга-крюгера" окажется вирусным "заболеванием": энти идиоты даже понять не в состоянии что калякают на бумаге и громогласно заявляют... причем здесь "симметрия", членпедросы ? рашке-турдей предъявили нарушение Закона страны пребывания и, если рт проиграет суд, канал закроют ЗА нарушение Закона, а не потому, что плешивые гнобят ВВС...
..хотя, кому это я.....