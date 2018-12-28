Мосгорсуд отказался рассматривать кассационную жалобу на приговор кировскому экс-губернатору Никите Белых
Мосгорсуд отказался рассматривать кассационную жалобу на приговор кировскому экс-губернатору Никите Белых. Суд не нашел оснований для ее рассмотрения – сообщает пресс-служба.
В феврале Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере почти 50-тимиллионов рублей. Бывший глава региона был признан виновным в получении взятки в 400 тысяч долларов от бизнесмена Юрия Зудхаймера. По еще одному эпизоду коррупции суд Белых оправдал. Сам экс-глава Кировской области обвинения в свой адрес отрицает.
Комментарии4
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thrivumbiema1979 28 декабря 2018 | 16:42
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kamen_12 28 декабря 2018 | 16:49
400 тысяч это ничего, к тому же на область брал налом, чтобы не разворовали. Член " Яблока", либерал и хороший человек.
archibald_dandy_esquire 28 декабря 2018 | 16:52
даже если и была взятка - взял 400 тысяч рублей - штраф почти 50 миллионов рублей - это для Белых
другое дело - украл 500 миллионов рублей - условный срок и штраф 400 тысяч рублей - это для "правельных посонов", которые не аккуратно воруют, зато "правельно" пополняют общак
yuryr 28 декабря 2018 | 17:13
Они не могут отменит приговор: деньги по приговору за "взятку" на строительство церкви (в том числе) в Кировской области нужны Шойгу и прочим гос. деятелям СВЕТСКОГО государства для строительства помпезного "военного" храма в парке патриотов :-(