Мосгорсуд отказался рассматривать кассационную жалобу на приговор кировскому экс-губернатору Никите Белых. Суд не нашел оснований для ее рассмотрения – сообщает пресс-служба.

В феврале Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере почти 50-тимиллионов рублей. Бывший глава региона был признан виновным в получении взятки в 400 тысяч долларов от бизнесмена Юрия Зудхаймера. По еще одному эпизоду коррупции суд Белых оправдал. Сам экс-глава Кировской области обвинения в свой адрес отрицает.