Первое уголовное дело из-за репостов во «ВКонтакте» прекращено после частичной декриминализации статьи
Первое уголовное дело из-за репостов во «ВКонтакте» прекращено после частичной декриминализации статьи. Как написал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это произошло в Твери. Там в отношении местного жителя в июле было возбуждено дело из-за того, что он разместил на своей странице в социальной сети картинки и тексты, которые, по мнению правоохранителей, могли возбуждать ненависть или вражду.
Вчера президент подписал закон о частичной декриминализации статьи 282.
Комментарии3
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hastings 28 декабря 2018 | 16:35
А я давно говорю - милость нашего Президента безгранична. Вот и первые её плоды!
platonnekafrin 28 декабря 2018 | 16:39
Вчера подписал о декриминизации лайков, сегодя подписал об ответственности за участие молодежи в собраниях. Хандрит, говорят, с обеда. Может, поясница, а может, желчный пузырь.
snowpartcorcau1980 28 декабря 2018 | 16:45
Новый год у ворот — Поскорей встречайте. Звёздами, гирляндами Елку украшайте.
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