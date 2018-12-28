Первое уголовное дело из-за репостов во «ВКонтакте» прекращено после частичной декриминализации статьи. Как написал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это произошло в Твери. Там в отношении местного жителя в июле было возбуждено дело из-за того, что он разместил на своей странице в социальной сети картинки и тексты, которые, по мнению правоохранителей, могли возбуждать ненависть или вражду.

Вчера президент подписал закон о частичной декриминализации статьи 282.