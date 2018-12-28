Москва не закроет единственное на весь город отделение психиатрии для онкобольных

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главврача больницы имени братьев Бахрушиных. Сергей Фурсов сказал журналистам, что отделение переведут в общеобольничный штат. Как сообщалось ранее, городской бюджет не нашел средств на содержание отделения, а из фонда обязательного медицинского страхования расходы на психиатрию не оплачиваются. В защиту отделения открыли петицию в интернете. На данный момент ее подписало более 100 тысяч человек.