Москва не закроет единственное на весь город отделение психиатрии для онкобольных
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главврача больницы имени братьев Бахрушиных. Сергей Фурсов сказал журналистам, что отделение переведут в общеобольничный штат. Как сообщалось ранее, городской бюджет не нашел средств на содержание отделения, а из фонда обязательного медицинского страхования расходы на психиатрию не оплачиваются. В защиту отделения открыли петицию в интернете. На данный момент ее подписало более 100 тысяч человек.
Комментарии3
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tingjibfader1985 28 декабря 2018 | 16:38
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vic12 28 декабря 2018 | 17:31
Какие онкобольные - мы суперракету запустили!
irdo 28 декабря 2018 | 18:08
vic12:
Какие онкобольные - мы суперракету запустили!
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Для онкобольных?