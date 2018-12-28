Столичная полиция задержала около 30-ти дворников, которые пришли к управе района Нагорный
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Грязнова добавила, что трех человек уже выпустили из отдела полиции.
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Грязнова добавила, что трех человек уже выпустили из отдела полиции.
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Комментарии2
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vsevolodsamara 28 декабря 2018 | 16:34
Правильно, надо всю эту нечисть вымести! Дворники спасут Россию!
perestarok 28 декабря 2018 | 16:34
"Как рассказала «Эху» местная жительница, активистка проекта «Московский активист» Варвара Грязнова, дворникам не платили за переработки"
Ну наглые рабочие. У нас в стране все рабы и протестовать не имеют права. Срочно завезти два ящика шампанского в ментовку.