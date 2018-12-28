Семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова владеет пентхаусами в центре Москвы и земельными участками общей площадью более 15 гектаров. Об этом «Эху» рассказал автор расследования, специальный корреспондент издания Meduza Иван Голунов.

Петр Бирюков на официальный запрос не ответил, — добавил Иван Голунов.