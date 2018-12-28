Семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова владеет пентхаусами в центре Москвы
Семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова владеет пентхаусами в центре Москвы и земельными участками общей площадью более 15 гектаров. Об этом «Эху» рассказал автор расследования, специальный корреспондент издания Meduza Иван Голунов.
Петр Бирюков на официальный запрос не ответил, — добавил Иван Голунов.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vova6_let 28 декабря 2018 | 16:13
Недвижимости примерно на пол-ярда, из з/п откладывал.
lietioposhard1972 28 декабря 2018 | 16:15
Новый год стоит у двери. Меньше пей и будь добрее!
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan
glotze7 28 декабря 2018 | 16:17
Ну владеет, ну и чо? Ну украл. А ты докажи! Чо ему будет то - он кому надо отстегивал, а смердам он не отчитывается.
platonnekafrin 28 декабря 2018 | 16:18
Подумаешь, 15 гектаров на бирюковскую семью! Они должны же где-нибудь пастись!
polsan 28 декабря 2018 | 16:19
Было бы удивительно если бы он этим всем не владел! У этого прораба - профессора большой опыт работы в строительстве. http://www.compromat.ru/page_33174.htm
sasass 28 декабря 2018 | 16:23
Человеческое безрассудство в нем кучерявиться и не верит он рай президентский ....