Сегодня может быть объявлено об уходе почти всего руководства клуба московского Локомотива

Сегодня на заседании Совета директоров московского Локомотива, может быть объявлено об уходе почти всего руководства клуба.

Сегодня Эрик Штоффельхаус сообщил в своем Инстаграме, что снимает с себя обязанности спортивного директора. За этим последовали обычные благодарности и выражение признательности за возможность стать частью победы в чемпионате России, также выражено стандартное желание попробовать чего-то нового. Спорт-Экспресс ранее сообщил, что клуб покидает и генеральный директор Илья Геркус, его заместитель Федор Луннов, а также заведующая кадрами Мария Грачева. До этого не раз появлялись слухи о том, что Геркус войдет в команду будущего президента РФС Александра Дюкова, который на днях фактически начал предвыборную кампанию. Его уже выдвинули несколько региональных подразделений союза. Команде Геркуса удалось вернуть Локомотиву титул чемпиона России, который, как и первые два, клуб завоевал под руководством Юрия Семина. В прессе то и дело появляются сообщения о конфликте Геркуса и Семина, но уход генерального директора с этим скорее всего не связан.



В сезоне, который будет продолжен в марте, Локомотив пока занимает в российском чемпионате пятое место.