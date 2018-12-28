В Москве закрывают единственное отделение, оказывающее бесплатную психологическую помощь онкобольным
В городском бюджете нет на его содержание денег.
Отделение психотерапии для онкологических больных работает в московской больнице имени братьев Бахрушиных более 20 лет. Около 300 пациентов и их родственников ежемесячно получают здесь помощь. Это единственное подобное учреждение на 15-миллионный город. Однако с января оно прекращает свою работу, об этом заведующая отделением Оксана Чвилева узнала из уведомления от руководства больницы, пишет издание «Медуза». Ей сообщили, что психорапевтическая помощь не оплачивается из фонда обязательного медстрахования, а в бюджете денег на это нет. Чвилевой предложили другую должность, отметив, что заниматься этой работой она сможет в свободное время. Между тем, в столичном Департаменте здравоохранения в конце ноября заявили, что в отделении пройдут «некоторые структурные изменения», но они на процессе оказания психорапевтической помощи онкобольным никак не скажутся. При этом на вопросы «Медузы» об увольнении заведующей там отвечать не стали.
Петицию в защиту отделения подписали более 100 тысяч человек, среди них есть и его пациенты. В тексте отмечается, что ликвидация учреждения выглядит «особенно цинично» на фоне заявлений властей о необходимости всесторонней помощи онкобольным.
Комментарии8
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guburpayde1975 28 декабря 2018 | 16:09
Пусть остаются вьюги, морозы и снега Там за горами, в прошлом, забытыми всегда. Пусть Новый год исполнит заветные мечты, Чтоб стала жизнь светлее от счастья и любви!
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allasc 28 декабря 2018 | 16:11
Путин же сказал... в рай.... какая помощь????? Путин всем помог!!!!!
danko1 28 декабря 2018 | 16:29
allasc: Деньги ушли Бирюкову на многочисленные квартиры его деткам жене.
Да и прочее ворьё от него не отстает.
Путин рай пообещал, вот и вся психологическая помощь.
lion64__4 28 декабря 2018 | 16:12
На пшики у властей деньги всегда найдутся. На повышенные премии самим себе. Да и украсть могут, имеют право.
vasya_von_smetankin 28 декабря 2018 | 16:15
Да плевать этой "власти" и на онкобольных, и на онкоздоровых.
Главное, чтобы их детишки в иностранных школах хорошо или не очень учились.
За счёт этих самых онкобольных.
И не только.
Вон, у генерал-дуэлянта Золотова внук какой молодец - в Англии учится!
Поэтому и капуста такая... золотая...
jetsam 28 декабря 2018 | 16:24
даже умереть достойно не дают.
это уже дно.
дно, которое точно не пробить.
и про колени надо забыть. ног уже нет.
rash 28 декабря 2018 | 16:28
Стырить деньги под пляски, это запросто, а вот медпомощь ... - но вы держитесь.
polsan 28 декабря 2018 | 16:32
Страшная история для бедных россиян! Но как всегда решение окончательное по этому вопросу принимают вовсе не бедные, а богатые россияне, которым на бедных и больных просто наплевать! Позор!