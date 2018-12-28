В Москве закрывают единственное отделение, оказывающее бесплатную психологическую помощь онкобольным

В городском бюджете нет на его содержание денег.

Отделение психотерапии для онкологических больных работает в московской больнице имени братьев Бахрушиных более 20 лет. Около 300 пациентов и их родственников ежемесячно получают здесь помощь. Это единственное подобное учреждение на 15-миллионный город. Однако с января оно прекращает свою работу, об этом заведующая отделением Оксана Чвилева узнала из уведомления от руководства больницы, пишет издание «Медуза». Ей сообщили, что психорапевтическая помощь не оплачивается из фонда обязательного медстрахования, а в бюджете денег на это нет. Чвилевой предложили другую должность, отметив, что заниматься этой работой она сможет в свободное время. Между тем, в столичном Департаменте здравоохранения в конце ноября заявили, что в отделении пройдут «некоторые структурные изменения», но они на процессе оказания психорапевтической помощи онкобольным никак не скажутся. При этом на вопросы «Медузы» об увольнении заведующей там отвечать не стали.

Петицию в защиту отделения подписали более 100 тысяч человек, среди них есть и его пациенты. В тексте отмечается, что ликвидация учреждения выглядит «особенно цинично» на фоне заявлений властей о необходимости всесторонней помощи онкобольным.