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16:02, 28 декабря 2018

В Москве в районе Нагорный полиция задержала около 30 дворников, которые пришли к управе района

Они утверждают, что им не платят за переработки: заставляют убирать снег с проезжей части, хотя в их обязанности входят только дворы, — сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активистку Варвару Грязнову и самих задержанных. Глава управы поговорил с дворниками, после чего их начали задерживать. На данный момент 15 человек находится в отделе полиции по Нагорному району и еще 13 – в отделе по району Чертаново.

Комментарии

8

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resdicipto1986 28 декабря 2018 | 16:07

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vezdehod1 28 декабря 2018 | 16:11

Дворники "обязаны" работать круглые сутки, а не собираться у Управ - мешая чиновникам считать их деньги.

merelymy 28 декабря 2018 | 16:21

Началось с того, что бригада строительных рабочих (если выражаться проще, просто три бабы в оранжевых безрукавках, вроде тех, что вечно долбят ломами какую-то наледь на обочинах дорог) получила очень странное распоряжение на бланке мэрии. Этот бланк содержал недвусмысленное указание «валить Кишкерова», подписано распоряжение было «Шурик Спиноза».

Следует заметить, что и эти женщины, и все остальные знали, кто такой мэр Ванюков. Все, связанное с ним, было окружено мрачным и гипнотическим ореолом. И очень многие муниципальные служащие в глубине души надеялись, что Ванюков приглядывается к ним и, если они пройдут некий непонятный тест, придет момент, когда он возьмет их из серых будней в волшебный мир таинственной крутизны.

vova6_let 28 декабря 2018 | 16:11

Расписываются за получение з/п 30 т.р, а получают 15 т.р-конечно преступники, воры, террористы ! А вот те, кто заставляют их это делать-молодцы, патриоты !

vienidi 28 декабря 2018 | 16:22

vova6_let: Вы не в курсе, что им еще представляют бесплатное жилье для всей их не маленькой средне-азиатской семейки + левый заработок в виде сбора картона и металла в рабочее время - так что еще спорный вопрос относительно их маленькой зарплаты!!!

lion64__4 28 декабря 2018 | 16:18

"arbeiten macht frei"

(комментарий скрыт)

kuka_zadunayskiy 28 декабря 2018 | 16:23

В репортаже не хватает самого главного - указания причины задержания.

platonnekafrin 28 декабря 2018 | 16:26

Когда посадят всех дворников, оденут докторов в наручники, засунут кляп пиндоским голосам, тогда Владимир Владимирович скажет " Устал я, ухожу", но не уйдет, конечно, нас не бросит.

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