В Москве в районе Нагорный полиция задержала около 30 дворников, которые пришли к управе района

Они утверждают, что им не платят за переработки: заставляют убирать снег с проезжей части, хотя в их обязанности входят только дворы, — сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активистку Варвару Грязнову и самих задержанных. Глава управы поговорил с дворниками, после чего их начали задерживать. На данный момент 15 человек находится в отделе полиции по Нагорному району и еще 13 – в отделе по району Чертаново.