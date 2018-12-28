Правозащитники Мемориала сегодня выставили одиночные пикеты у посольства Польши в поддержку блогера Абдурахманова
Правозащитники Мемориала сегодня выставили одиночные пикеты у посольства Польши в поддержку чеченского блогера Тумсу Абдурахманова, которому грозит депортация в Россию. Против Абдурахманова в Чечне заведено уголовное дело. Его преследуют за то, что он рассказывает о противоправных действиях чеченских властей, — считает глава Мемориала Олег Орлов.
Правозащитники считают, что в Чечне жизнь Абдурахманова под угрозой. Представителей Мемориала не приняли в польском посольстве. Более того, у них даже отказались взять письмо, адресованное польским дипломатам. Им порекомендовали воспользоваться услугами почты России, — сообщает корреспондент Эха Москвы.
Любые действия в отношении Абдурахманова могут проводиться в рамках закона, — заявил в эфире Эха министр национальной политики внешних связей, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.
По мнению Умарова, сейчас в прессе раздувается шум вокруг блогера – это ему только вредит.
Комментарии2
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thrivumbiema1979 28 декабря 2018 | 16:03
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a_buvgrobu 28 декабря 2018 | 16:05
А стояли ли эти "правозащитники", все эти черкасовы, орловы, ганнушкины у посольства Украины с плакатами в поддержку журналиста Вышинского ?.. Что ? Не стояли ? Вот так. Вот такие это "правозащитники"..