Правозащитники Мемориала сегодня выставили одиночные пикеты у посольства Польши в поддержку блогера Абдурахманова

Правозащитники Мемориала сегодня выставили одиночные пикеты у посольства Польши в поддержку чеченского блогера Тумсу Абдурахманова, которому грозит депортация в Россию. Против Абдурахманова в Чечне заведено уголовное дело. Его преследуют за то, что он рассказывает о противоправных действиях чеченских властей, — считает глава Мемориала Олег Орлов.

Правозащитники считают, что в Чечне жизнь Абдурахманова под угрозой. Представителей Мемориала не приняли в польском посольстве. Более того, у них даже отказались взять письмо, адресованное польским дипломатам. Им порекомендовали воспользоваться услугами почты России, — сообщает корреспондент Эха Москвы.

Любые действия в отношении Абдурахманова могут проводиться в рамках закона, — заявил в эфире Эха министр национальной политики внешних связей, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

По мнению Умарова, сейчас в прессе раздувается шум вокруг блогера – это ему только вредит.