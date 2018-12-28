Власти Москвы и инвесторы ведут переговоры о судьбе кинотеатра «Соловей»
Разрешение на снос было получено более десяти лет назад, — рассказал министр культуры Владимир Мединский. По его словам, эта тема обсуждалась с мэром Москвы, который с большим пониманием отнесся к проблеме.
По данным СМИ, кинотеатр Соловей на Дружинниковской улице может быть снесен и на его месте планируется построить комплекс апартаментов площадью более 80 тысяч квадратных метров.
Комментарии1
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sauruvabmo1985 28 декабря 2018 | 15:40
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