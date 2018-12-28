Инфляция может достичь 5,5% в начале 2019-го года из-за повышении НДС
Инфляция может достичь 5,5% в начале 2019-го года из-за повышении НДС, — прогнозирует Центробанк. При этом в ЦБ уверены, что во втором полугодии темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020-ого года.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75% годовых, одновременно объявлено о возобновлении покупки валюты в резервы с 15 января 2019 года.
Комментарии8
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yralez 28 декабря 2018 | 15:39
Ну где то так, сэм-восэм %.
Яхты то не дорожают.
sergirusso 28 декабря 2018 | 15:39
Ставка цб рф - 7,75%. Это реальная инфляция.
polsan 28 декабря 2018 | 15:48
Волнует ли богатых россиян у которых деньги в банке за бугром эта инфляция? Им главное, чтобы их деньги не пропали и недвижимость не разрушилась, а на остальное им начхать!
tingjibfader1985 28 декабря 2018 | 15:48
Новый отсчет с января начинаем, Вас с Новым годом поздравить спешим, Счастья, здоровья, терпенья желаем, В новую жизнь вместе мы побежим!
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vova6_let 28 декабря 2018 | 15:54
Все больше экономики уходит в тень и перестает платить налоги.
sara_kerrigan 28 декабря 2018 | 15:55
Говноватникам же сказали, что санкции не действуют, влияния повышение НДС ни на что не будет, и вообще - жизня говнорашки распрекрасна.
uriah23 28 декабря 2018 | 16:09
sara_kerrigan: Говноватники дружно проблеяли УРяяяяя! ))))
hihi2raza 28 декабря 2018 | 16:10
Дарахие расеяне будут меньше жрать.