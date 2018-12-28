Инфляция может достичь 5,5% в начале 2019-го года из-за повышении НДС, — прогнозирует Центробанк. При этом в ЦБ уверены, что во втором полугодии темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020-ого года.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75% годовых, одновременно объявлено о возобновлении покупки валюты в резервы с 15 января 2019 года.