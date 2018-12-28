В Самаре министр соцполитики на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми предложила искать способы заработка

В Самаре министр социальной политики Марина Антимонова в ответ на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми предложила матерям искать способы заработка. По мнению чиновницы, проблему нехватки средств на питание детей можно решить с помощью огородов. Об этом она написала в своем Твиттере. В пресс-службе губернатора Самарской области РБК подтвердили, что аккаунт министра подлинный.