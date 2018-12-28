В Самаре министр соцполитики на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми предложила искать способы заработка
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В Самаре министр социальной политики Марина Антимонова в ответ на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми предложила матерям искать способы заработка. По мнению чиновницы, проблему нехватки средств на питание детей можно решить с помощью огородов. Об этом она написала в своем Твиттере. В пресс-службе губернатора Самарской области РБК подтвердили, что аккаунт министра подлинный.
Комментарии6
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post_v 28 декабря 2018 | 15:34
чиновница в декабре рекомендует мамашам воспользоваться огородом
да в России можно ожидать чего угодно после обвинений в "бессистемной случке кроликов" в подсобном хозяйстве ЮКОСа и его нежелании озеленять буровые вышки в западной Сибири в февральский мороз
vova6_let 28 декабря 2018 | 15:41
По мнению чиновницы, проблему нехватки средств на питание детей можно решить с помощью огородов."
В 2018 г кремль выпил алкоголя (за гос.счет) на 3 млрд р, сожрал закуски-0.5 млрд р икры летучих рыб, на 0.5 млрд икры осетровой и белужьей и пр. деликатесы.
На детские пособия сколько денег надо ? Огородики, говоришь ?
spamoutenro1975 28 декабря 2018 | 15:43
Пусть шампанское искрится, А бенгальский — золотится, Пусть куранты звонко бьют, Рассыпается — салют!
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a_buvgrobu 28 декабря 2018 | 15:52
Дайте Марине тяпку , пусть себя сама прокармливает. Всей стране интересен результат. В худшем случае она сбросит 20 кг - ей это только на пользу.
woodworld 28 декабря 2018 | 16:02
О чем думали когда рожали, правильно
kreamssdick 28 декабря 2018 | 16:15
Эта тварь уже извинилась.