Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор Никите Белых

Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Судья кассационной инстанции отклонил кассационную жалобу. Пресненский суд приговорил Белых к восьми годам колонии, признав виновным в получении взятки. Защита не согласилась с этим решением и требовала его отменить.