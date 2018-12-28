Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор Никите Белых
Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Судья кассационной инстанции отклонил кассационную жалобу. Пресненский суд приговорил Белых к восьми годам колонии, признав виновным в получении взятки. Защита не согласилась с этим решением и требовала его отменить.
Комментарии3
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vova6_let 28 декабря 2018 | 15:34
Приказы не обсуждаются, приказы-выполняются.
fortdernasub1973 28 декабря 2018 | 15:38
Бой курантов раздается, Наступает Новый Год. Пусть он радость и удачу Непременно принесет.
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cromwel 28 декабря 2018 | 15:56
А что там пересматривать? Попался на взятке так попался. Пускай сидит