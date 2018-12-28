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15:30, 28 декабря 2018

Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор Никите Белых

Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Судья кассационной инстанции отклонил кассационную жалобу. Пресненский суд приговорил Белых к восьми годам колонии, признав виновным в получении взятки. Защита не согласилась с этим решением и требовала его отменить.

Комментарии

3

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vova6_let 28 декабря 2018 | 15:34

Приказы не обсуждаются, приказы-выполняются.

fortdernasub1973 28 декабря 2018 | 15:38

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cromwel 28 декабря 2018 | 15:56

А что там пересматривать? Попался на взятке так попался. Пускай сидит

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