"Меркель и Макрон потребовали от РФ освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе. Совместное заявление опубликовано на сайте немецкого правительства. Меркель и Макрона беспокоит ситуация с правами человека в Крыму, применение Россией военной силы в Керченском проливе, а также злоупотребление контролем в Азовском море, — подчеркивается в совместном заявлении.

В Киеве задержанных моряков считают военнопленными. В Москве с этим не согласны. Никаких военнопленных на территории России нет, задержанные украинские моряки являются фигурантами уголовного дела о нарушении государственной границы России, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.