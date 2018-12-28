Меркель и Макрон потребовали от РФ освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе. Совместное заявление опубликовано на сайте немецкого правительства. Меркель и Макрона беспокоит ситуация с правами человека в Крыму, применение Россией военной силы в Керченском проливе, а также злоупотребление контролем в Азовском море, — подчеркивается в совместном заявлении.
В Киеве задержанных моряков считают военнопленными. В Москве с этим не согласны. Никаких военнопленных на территории России нет, задержанные украинские моряки являются фигурантами уголовного дела о нарушении государственной границы России, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментарии39
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kamen_12 28 декабря 2018 | 15:34
Макрон только что народ водометами, газом и дубинами разгонял, а права человека в Крыму нарушаются!
noxepy_88 28 декабря 2018 | 15:49
Пусть освободят русского художника Павленского, который умирает от голода в парижском застенке!!!
mavviomy 28 декабря 2018 | 16:16
noxepy_88: Павленский такой же русский как и любой чукча с России включая тебя.
dorin1987 28 декабря 2018 | 15:57
_: Тут вопрос о пиратстве фсбилов РФ, которые захватывают заложников и стреляют в нейтральных водах.
Alexey Stranger 28 декабря 2018 | 15:58
kamen_12: Что ты, своих онижедетей и чужих онижедетей, они чётко различают.
vezdehod1 28 декабря 2018 | 16:08
Они чистые ВОЕННОПЛЕННЫЕ, взятые в плен в Мирное время.
b522 28 декабря 2018 | 16:21
kamen_12: Украинского Крыма...Однако.
riccon 28 декабря 2018 | 15:37
[В Киеве задержанных моряков считают военнопленными. ]
Пока Россия воюет против Украины, шоколадный дуче строит в России фабрики.
scorpio_ 28 декабря 2018 | 15:40
riccon: Моряки не военнопленные, а пленники бандитов. Научитесь называть вещи своими именами, вам будет легче жить, и не так стыдно перед наследниками.
riccon 28 декабря 2018 | 15:51
scorpio_:
[Моряки не военнопленные, а пленники бандитов]
То, что мамочка научила тебя врать самому себе, не означает, что и другим так надо. Твои отношения с реальностью - сугубо твои личные трудности.
igor919191 28 декабря 2018 | 16:03
scorpio_: Будут сидеть пока, не признают себя террористами посягнувшими на территорию РФ. Будут бить их палками.
kreamssdick 28 декабря 2018 | 16:12
igor919191:
Ну ладно, может украинцы чем-то обидели Путина, может, напугали его граждане Украины. Но русские чем виноваты? За что нам +5 лет к пенсионному возрасту, + 20% к НДС, доллар за 70 рублей и "рожать вас не просили"? За что нам, русским, Ротенберги? Вексельберги? Абрамовичи? Шпигели и Михельсоны?
kreamssdick 28 декабря 2018 | 16:13
За что нам бензин по 50 рублей и яйца по 120 ?
parasuk_ 28 декабря 2018 | 16:16
kreamssdick: потому что не всех либероидов еще утилизировали. Помнишь как хорошо сразу стало когда воблоглазую тварь чпокнули на Москворецком мосту. Бог любит тех, кто сам себе помогает ;)
gennadiy_s Геннадий Смолкин 28 декабря 2018 | 15:40
"потребовали от России" - зачем они это делают?
Ведь, любому деятелю абсолютно понятно, что путём ультиматумов от России ничего не добиться!
Другое дело: совместно попросить, в виде шага доброй воли и т.д.
А вот это "потребовали" - они что совсем с "ума посходили"...
avp235 28 декабря 2018 | 15:48
gennadiy_s:
Конечно, требования бесполезны. если их не подкреплять санкциями. А санкции постепенно делают свое дело.
jblack2 28 декабря 2018 | 16:07
gennadiy_s: А ведь это идея!
Пригласить к себе Петра Порошенко и предложить в качестве знака великой доброй воли вывести войска с территории Луганщины и Донетчины, освободить всех задержанных "террористов" и начать платить пенсии своим гражданам на территории ЛНР- ДНР.
И ведь Франция, Германия, США, способны сделать Порошенко столь убедительное предложение, что он не сможет отказать.
Но все это мечты, мечты.
Меркель с Макроном продолжат гонять свою заезженную пластинку...
shmuel63 28 декабря 2018 | 16:25
gennadiy_s: "Ведь, любому деятелю абсолютно понятно, что путём ультиматумов от России ничего не добиться! " - по-разному бывало. Посмотрите в Википеди "иранский кризис 1946", когда Сталин за шесть недель вывел човетскую армию из Ирана - как раз вследствие жёсткой позиции западных стран и негативного международного общественного мнения
valeromm 28 декабря 2018 | 15:40
Согласно конвенции о военнопленных, военнопленных могут освободить после заключения мира между враждовавшими сторонами. Сейчас еще даже война не объявлена - когда заключат мир вообще не известно.
В той же конвенции написано, что военнопленные привлекаются к принудительным работам, но им нужно предоставить при этом один выходной день в неделю.
Нужно у самих моряков спросить хотят ли они быть военнопленными.
idruker 28 декабря 2018 | 15:51
valeromm: брехня
valeromm 28 декабря 2018 | 16:02
idruker:
о привлечении военнопленных к работам статьи 49 - 57 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_prisoners
ramzan777 28 декабря 2018 | 15:44
ПОТРЕБОВАЛИ?!
Пора нанести визит вежливости в их столицы, как уже не раз бывало. Лучше на танке!
idruker 28 декабря 2018 | 15:57
ramzan777: дальше лета 41-го не пройдёшь — нету у тебя более могучих союзников, ты теперь сам один против всего мира как когда то Германия и франция
nina51 28 декабря 2018 | 15:46
И пошли они лесом дружно взявшись за руки )))
contwistsnoozer1987 28 декабря 2018 | 15:46
Тебе желаю в Новый год Пускай удача в дом войдет, Поселится там навсегда, Исчезнут горе и беда.
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riccon 28 декабря 2018 | 16:05
Почитал. Очередная эмоциональная ерундистика, демонстрирующая полное непонимание сути происходящих событий.
sergey_volkov 28 декабря 2018 | 15:53
подняли пыне новогоднее настроение. Освободить - значит признать поражение. Обычная логика пирата.
parasuk_ 28 декабря 2018 | 15:54
Если эти недотыкомки объявили себя военнопленными, то отпустить их можно только после окончания войны. Придется украм перестать сидеть с кочерыжкой за щекой и наконец начать воевать. Самой эффективной армии европы не составит труда дойти до Москвы :)
a_buvgrobu 28 декабря 2018 | 15:56
Две хромые утки ещё и говорить умеют?
igor919191 28 декабря 2018 | 16:00
Посмеялся от души."Политиком 2018 в Украине люди назвали, как и в прошлом году, Петра Порошенко. В прошлом году было 10%, а в этом - 16%. Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время пресс-конференции.
Вот так господа демократические инициативы..
pulalala 28 декабря 2018 | 16:05
А Вовка все равно отморозит уши.
Назло бабе Ангеле
И пусть попробуют!
andreika1949 28 декабря 2018 | 16:05
А не пытались они потребовать у Украины освободить матросов и капитана корабля, незаконно захваченных? А не потребовали бы они освободить российского журналиста? Какое вообще их собачье дело? Требовать у России никто не имеет право! Дома требуйте!
parasuk_ 28 декабря 2018 | 16:12
Хохолики, как так получается: когда плыли без разрешения - так то был мирный проход. А как отвечать - так сразу военнопленные. Какие-то вы немного беременные стали :)
perestarok 28 декабря 2018 | 16:14
"Меркель и Макрон потребовали от РФ освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе"
А какое они имеют право требовать что-то от России?
b522 28 декабря 2018 | 16:27
perestarok: От страны-не требуют, требуют от бензоколонки.
kitaiss 28 декабря 2018 | 16:18
песок - огласи весь список часов!
cilovit 28 декабря 2018 | 16:20
Думаю что их до окончания президентских выборов в (на) Украине вряд ли освободят или обменяют.
tryapichkin 28 декабря 2018 | 16:21
"Макрон и Меркель требуют"
Опасность миновала. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела.
— Хам! — закричал Виктор Михайлович вслед шествию. — Хам! Я тебе покажу! Мерзавец! Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение, туда же, в качестве вещественного доказательства, потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов». Виктор Михайлович еще долго хорохорился.
— Сукины сыны, — говорил он зрителям, — возомнили о себе. Хамы!
b522 28 декабря 2018 | 16:23
Нагибать будут. Никуда России от этого не деться....Заставят.