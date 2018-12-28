В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

Оно необходимо, чтобы защитить жителей от киевских властей и диверсантов, утверждают власти полуострова. Протяженность заграждений составляет более 60 километров. При приближении к границе информацию об этом дежурному будут передавать вибрационные датчики, а также система телевизионного видеонаблюдения, позволяющая в том числе следить за местностью ночью. Этот проект обошелся бюджету в 200 миллионов рублей. Но эти расходы оправданы, поскольку существует угроза прорыва диверсионно-разведываетльных групп со стороны Украины.

Кроме того, заграждение призвано пресекать попытки контрабанды алкоголя, наркотиков, оружия, боеприпасов, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России. А вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, пояснил, что это сооружение необходимо полуострову, чтобы защитить местное население, цитата, «от сумасшедших выходок нынешней украинской власти».

Как сообщатся, комплекс введен в эксплуатацию, а планирование и разработка проекта заграждения начались в 2015 году – через год после того, как Россия присоединила Крым. Когда в 2017 году стало известно о строительстве заграждения, в Киеве заявили, что таким образом Москва нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Напомню, что подавляющее большинство стран мира не признают полуостров частью России.