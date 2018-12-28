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15:05, 28 декабря 2018

В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

Оно необходимо, чтобы защитить жителей от киевских властей и диверсантов, утверждают власти полуострова. Протяженность заграждений составляет более 60 километров. При приближении к границе информацию об этом дежурному будут передавать вибрационные датчики, а также система телевизионного видеонаблюдения, позволяющая в том числе следить за местностью ночью. Этот проект обошелся бюджету в 200 миллионов рублей. Но эти расходы оправданы, поскольку существует угроза прорыва диверсионно-разведываетльных групп со стороны Украины.

Кроме того, заграждение призвано пресекать попытки контрабанды алкоголя, наркотиков, оружия, боеприпасов, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России. А вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, пояснил, что это сооружение необходимо полуострову, чтобы защитить местное население, цитата, «от сумасшедших выходок нынешней украинской власти».

Как сообщатся, комплекс введен в эксплуатацию, а планирование и разработка проекта заграждения начались в 2015 году – через год после того, как Россия присоединила Крым. Когда в 2017 году стало известно о строительстве заграждения, в Киеве заявили, что таким образом Москва нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Напомню, что подавляющее большинство стран мира не признают полуостров частью России.

Комментарии

22

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halifax 28 декабря 2018 | 15:07

А ров с крокодилами когда выроют?

hastings 28 декабря 2018 | 15:25

halifax: когда потеплеет.

nelibermot27 28 декабря 2018 | 15:32

Правильное решение, ещё надо визовый режим с бандерлогами

vorshun 28 декабря 2018 | 15:36

halifax: А ров с крокодилами когда выроют?
Там уже комяк горный в местные крокодилы подвязывается.

curhatuy6 28 декабря 2018 | 16:01

halifax: Скорей варанов с Комодо. Из-за дефицита воды в Крыму - крокодилы дохнут:)))

midnightblues 28 декабря 2018 | 16:05

curhatuy6: Мне вот думается,что наоборот пытаются предотвратить бегство из кырымского раю в Украину

stihiia 28 декабря 2018 | 15:10

Следующий этап стройка берлинской стены, потом китайской. Бабло пилить - скрепа)

kir_pich_101 28 декабря 2018 | 15:11

А по зомбоящику года три назад калом обтекали пропагандоны кремля, что Украина строит на своей границе с Рашей границу и все деньги ушли и разворовали и голод ждет их.
Получилось ровно наоборот.

yralez 28 декабря 2018 | 15:13

Надо проследить, чтобы дыр не было.....чтобы не пролезли из Крыма в Украину.

kamen_12 28 декабря 2018 | 15:25

yralez: Угу, так все в цеевропу и лезут на зароботки!

neobalpare1988 28 декабря 2018 | 15:13

Бубенцы звенят вдали, Новый год скорей зови. И желанье загадай, Но смотри, не прогадай!
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errorr 28 декабря 2018 | 15:15

Великая крымская стена

platonnekafrin 28 декабря 2018 | 15:15

В связи с известной напряженкой по части вод для смыва, крымцам рекомендуется справлять тяжёлую нужду в котлован, вырытый Аксеновым на границе - со временем получится Великая Российская Стена.

vladimir1967 28 декабря 2018 | 15:15

Все равно потом снесут.

yralez 28 декабря 2018 | 15:16

Теперь расеяне вздохнут с облегчением.....наконец то дома !
В зоне.

opiatnovyi63 28 декабря 2018 | 15:21

Народные деньги коту под хвост!На самом деле Крым оккупирован российской воровской властью!

kanehurry 28 декабря 2018 | 15:21

А обратная проходимость допускается ?

(комментарий скрыт)

dr_nemos 28 декабря 2018 | 15:23

сделали работу вместо украины. украина благодарна, что не будут пускать "трактористов и шахтеров" в страну.

hiryrg 28 декабря 2018 | 15:29

Читаю, как будто новости из КНДР.

bandera 28 декабря 2018 | 15:30

У многих крымчан 2 паспорта и родня в Украине!

tryapichkin 28 декабря 2018 | 15:47

И что? голодоморные щеневмерлые недовольны,
что в ответ на их транспортную, водную, энергетическую блокаду Крыма,
им поставили забор?
Пусть жалобу в ООН подают

yakutt86 28 декабря 2018 | 16:00

"Эхо" некорректно формулирует новость. О какой границе речь? Крым - он же, как-бы, украинский, значит, между Крымом и Украиной не может быть никакой границы.

(комментарий скрыт)

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