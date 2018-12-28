Правозащитники потребовали не допустить депортации из Польши в Россию чеченского блогера Тумсу Абдурахманова

Сегодня члены совета правозащитного общества «Мемориал» провели серию одиночных пикетов у посольства Республики Польша.

Как рассказал один из участников пикета, Александр Черкасов, в Чечне существует реальная угроз жизни Тумсу Абдурахманова и выдавать его нельзя. Александр Черкасов напомнил, что в 2015 году Абдурахманов уехал из Чечни после дорожного конфликта с бывшим руководителем администрации правительства республики.

На сегодня на канал Абдурахманова в YouTube, подписано свыше ста тысяч человек.