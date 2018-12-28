Правозащитники потребовали не допустить депортации из Польши в Россию чеченского блогера Тумсу Абдурахманова
Сегодня члены совета правозащитного общества «Мемориал» провели серию одиночных пикетов у посольства Республики Польша.
Как рассказал один из участников пикета, Александр Черкасов, в Чечне существует реальная угроз жизни Тумсу Абдурахманова и выдавать его нельзя. Александр Черкасов напомнил, что в 2015 году Абдурахманов уехал из Чечни после дорожного конфликта с бывшим руководителем администрации правительства республики.
На сегодня на канал Абдурахманова в YouTube, подписано свыше ста тысяч человек.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
wrecasesin1984 28 декабря 2018 | 15:19
В новом году вам нового счастья! Ну а со старым как быть? В общем, желаю я вам его тоже, Взять и с собой прихватить.
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan
liquidsky__ 28 декабря 2018 | 15:26
Если правозащитнички требуют чего-то не делать,- сделать это будет наилучшим и оптимальным решением.
olenenok_zed 28 декабря 2018 | 15:58
liquidsky__: Даже если убийцы завтра придут к тебе, и постучаться в дверь. правозащитники все равно, будут биться за твою, пускай и столь омерзительную, жизнь.
хотя ты этого и не заслуживаешь.