Москва и Лондон договорились частично восстановить состав дипмиссий
Об этом заявил посол России в Британии Александр Яковенко. Отношения между странами после инцидента в Солсбери резко обострились. Сотрудники российской дипмиссии с января начнут возвращаться в Лондон, а их британские коллеги в Москву. Восстановление составов дипмиссий будет происходить постепенно, Москва и Лондон об этом договорились, сообщил российский посол Александр Яковенко. Он надеется, что не менее половины сотрудников посольства в Британии будет восстановлено. Дипломаты ранее в этом месяце обвиняли британскую сторону в том, что она тормозит восстановление полноценной работы посольства. И без того далеко не тёплые отношения между двумя странами в марте стали ещё хуже.
Британия выслала 23 российских дипломата. Обвинив Москву в причастности к отравлению ядом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Дипломаты работают под прикрытием российских разведчиков, заявила премьер Тереза Мэй. В посольстве высылку сотрудников назвали враждебным и неприемлемым шагом. Москва приняла ответные меры и вдобавок прекратила работу Британского совета. Осенью глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что намерен в своей стране цитата «покончить с сетью агентов ГРУ». Действия Британии после инцидента со Скрипалями поддержали больше двух десятков стран. Выслав более ста российских дипломатов. Москва ответила зеркально.
Комментарии10
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rimosneolad1971 28 декабря 2018 | 15:11
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bugbugbug 28 декабря 2018 | 16:17
А уж какой праздник будет у портянок, когда там ослабят хватку против олигархов, всевозможных рос.чинуш и их деток. Не один флакон боярки осушат от радости за своих хозяев.
rom8883 28 декабря 2018 | 15:13
Одна Москва ответила зеркально всем странам.
accyapa 28 декабря 2018 | 15:17
Перезагрузка! Да после такого, Киев должен химатаку по острову повторить!!!!
akpykc 28 декабря 2018 | 15:33
accyapa: Согласен почерк преступления Хохлятский. Чем отличаются Хохлы от Русских? - Только одним. Русские угрюмые, а Хохлы они весёлые.
Зачем бросили флакон с отравой в контейнер для помощи бездомным? - А для прикола, посмеяться.
kanehurry 28 декабря 2018 | 15:25
Просили и умоляли ? Кто кого ?
yakutt86 28 декабря 2018 | 15:54
Британия признала несостоятельность своих обвинений в адрес России по Скрипалям.
zaryad 28 декабря 2018 | 16:00
Чиновничьему ворью трудно стало визы детям и любовницам в Англию офрмлять… решили замять дело... побунтовали и будяя… оказалось не выгодно...
sisyin_gandonich 28 декабря 2018 | 16:01
Обосрались мелкобриташки со скрыпалями по самые пятки! Идя на поводу америкашкиных разведок мелкобриташки больше потеряли чем выиграли. Но самое главное, что наши оппы бьющиеся головой об унитазы тоже обосрались, утверждая, что петров с васечкиным отравили скрыпалей. Эй дебильные оппы привет)))))
ltyio 28 декабря 2018 | 16:02
Видимо нашли какой-то компромисс. США выводит своих военных из Сирии, теперь Англия восстанавливает дипломатов.