Москва и Лондон договорились частично восстановить состав дипмиссий

Об этом заявил посол России в Британии Александр Яковенко. Отношения между странами после инцидента в Солсбери резко обострились. Сотрудники российской дипмиссии с января начнут возвращаться в Лондон, а их британские коллеги в Москву. Восстановление составов дипмиссий будет происходить постепенно, Москва и Лондон об этом договорились, сообщил российский посол Александр Яковенко. Он надеется, что не менее половины сотрудников посольства в Британии будет восстановлено. Дипломаты ранее в этом месяце обвиняли британскую сторону в том, что она тормозит восстановление полноценной работы посольства. И без того далеко не тёплые отношения между двумя странами в марте стали ещё хуже.

Британия выслала 23 российских дипломата. Обвинив Москву в причастности к отравлению ядом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Дипломаты работают под прикрытием российских разведчиков, заявила премьер Тереза Мэй. В посольстве высылку сотрудников назвали враждебным и неприемлемым шагом. Москва приняла ответные меры и вдобавок прекратила работу Британского совета. Осенью глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что намерен в своей стране цитата «покончить с сетью агентов ГРУ». Действия Британии после инцидента со Скрипалями поддержали больше двух десятков стран. Выслав более ста российских дипломатов. Москва ответила зеркально.