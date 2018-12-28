Советник генерального директора «Приморской рыболовной компании» Олег Кан покинул Россию на личном самолете

Об этом сообщают «Вести». По версии портала, это произошло из-за расследования журналистов о нелегальном бизнесе Кана, которого называют крабовым королем. По некоторым данным, Кан через подставных лиц управлял компанией, которая занималась контрабандой дальневосточного краба. В нелегальной схеме использовались панамские компании. Сюжет о бизнесе Кана показали в эфире федеральных телеканалов. По данным «Вестей», с бизнесом Кана связан депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов.