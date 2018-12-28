Суд приговорил Дмитрия Михальченко к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде алкоголя
Обвинение просило для бизнесмена 10 лет строгого режима. Защита Михальченко не будет обжаловать приговор. Кстати, бизнесмен, которому принадлежит строительная компания Балтстрой, также проходит по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента России. Застройщик фигурировал в уголовных делах о хищениях и при реставрации различных культурных объектов, в том числе Новодевичьего монастыря в Москве, — напоминает РИА.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
spamoutenro1975 28 декабря 2018 | 14:57
Укроет землю одеялом снежным, Придет волшебный Новый год, Будет он счастливым, нежным, И чудо пусть произойдет.
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan