Суд приговорил Дмитрия Михальченко к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде алкоголя

Обвинение просило для бизнесмена 10 лет строгого режима. Защита Михальченко не будет обжаловать приговор. Кстати, бизнесмен, которому принадлежит строительная компания Балтстрой, также проходит по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента России. Застройщик фигурировал в уголовных делах о хищениях и при реставрации различных культурных объектов, в том числе Новодевичьего монастыря в Москве, — напоминает РИА.