В Твери прекращено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды в отношении местного жителя Сергея Соколова
«Это связано с поправками в 282 статью», — рассказал «Интерфаксу» юрист правозащитной группы Агора Ильнур Шарапов. Поводом для уголовного преследования Соколова стали репосты картинок и текстов на странице в социальной сети «ВКонтакте», в которых следователи выявили признаки возбуждения ненависти и вражды.
Комментарии2
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zarddesowork1978 28 декабря 2018 | 14:47
Пусть на работе будет только успех, В семейном кругу пусть присутствует смех. Коза суету пусть с собой заберет, Мартышка лишь радость, здоровье несет!
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yralez 28 декабря 2018 | 14:59
Решили вначале ограбить, посадят потом.