В Твери прекращено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды в отношении местного жителя Сергея Соколова

«Это связано с поправками в 282 статью», — рассказал «Интерфаксу» юрист правозащитной группы Агора Ильнур Шарапов. Поводом для уголовного преследования Соколова стали репосты картинок и текстов на странице в социальной сети «ВКонтакте», в которых следователи выявили признаки возбуждения ненависти и вражды.