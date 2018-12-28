Путин подписал закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги
За это предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, обязательные работы или административный арест на срок до 15 суток. Авторы закона – депутаты Госдумы из «Единой России».
Комментарии12
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ajsenev 28 декабря 2018 | 14:45
А как быть с утренниками ЕР в детских садах? Ах да, они же согласованные!
hastings 28 декабря 2018 | 14:50
ajsenev: Уважение к начальству с малых лет прививать надобно.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 28 декабря 2018 | 14:58
С детьми следует разговаривать на уроках ОБЖ, но
не в политических играх пушечным мясом использовать.
danko1 28 декабря 2018 | 14:46
А с себя начать не желает, за привлечение детей для своих пиар-акций?
За песни, которые дети поют о том, что за дядю Вову погибнуть желают, уже в детском саду?
А на мирные акции оппозиции, в отличие от подлых путингов, детей никто не принуждает идти, кроме их совести.
Но понятие совести Путину чуждо.
platonnekafrin 28 декабря 2018 | 14:48
Теперь увижу юнармейцев без мандата, сам отведу в УФСБ - закон есть закон.
zapadnay 28 декабря 2018 | 14:48
А кто организовывал движение «Наши» и им подобные?
vilingrad 28 декабря 2018 | 14:49
Подписал. КАк будто засунул башку в псок, а жопу поднял к небу. Так что бессмысленный и беспощадный бунт станет для Вовки таким же сюрпризом, как для Каддафи, Чаушеску и короля Карла. Да и пёс с ним- новых черенков настругают...
lismipupa1971 28 декабря 2018 | 14:49
Тебя поздравлю с Новым годом, Под свет бенгальских огоньков. На фейерверк посмотрим вместе, Ведь нам нельзя сидеть на месте!
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vova6_let 28 декабря 2018 | 14:51
Как я понял, закон этот на 100% направлен против Навального, т.к. молодежь против путинских воров, не голосует за путина и выходит на митинги против режима.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 28 декабря 2018 | 15:00
vova6_let: молодежь
-
Это не дети.
valtameri 28 декабря 2018 | 15:00
А определение "митинга" в законе есть? Двое или трое, в ряд или в шеренгу, на тротуаре, площади или в парке? Без юридического определения обычная игра в прятки кому-то (кому надо) обойдется дорого.
ed10075 28 декабря 2018 | 15:00
Защищаются от народа "народные избранники"?