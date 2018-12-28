В Кремле не одобряют, но с пониманием относятся к публикациям в интернете списка сотрудников московского бюро BBC

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в декабре британская Times опубликовала список сотрудников эдинбургского бюро российского агентства Спутник. В публикации агентство называлось «пропагандистской машиной Владимира Путина». По словам Пескова, то, что было сделано в Великобритании, не соответствует цивилизованным нормам и принципам свободы СМИ и угрожает безопасности сотрудников Спутника.