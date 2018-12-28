В Кремле не одобряют, но с пониманием относятся к публикациям в интернете списка сотрудников московского бюро BBC
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в декабре британская Times опубликовала список сотрудников эдинбургского бюро российского агентства Спутник. В публикации агентство называлось «пропагандистской машиной Владимира Путина». По словам Пескова, то, что было сделано в Великобритании, не соответствует цивилизованным нормам и принципам свободы СМИ и угрожает безопасности сотрудников Спутника.
Комментарии4
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danko1 28 декабря 2018 | 14:40
Вор, коррупционер, лжец и экстремист, призывавший печень оппозиционеров по асфальту размазывать, заговорил о свободе слова, которую его, духовно близкий ему шеф, еще в свой первый срок уничтожил.
tifulnuistiv1980 28 декабря 2018 | 14:42
Новый год — веселый праздник, Я желаю вам богатств. Денег много и подарков, И заморских вкусных яств!
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platonnekafrin 28 декабря 2018 | 14:45
Перед Новым годом Москва и Лондон решили постреляться списками. Официальной Москве азарта явно не хватало, прошлось привлечь волонтеров (на радость Минфину, пока еще бесплатно).
compare 28 декабря 2018 | 15:00
если это не разведмиссия.то какие тайны могут быть из личностей работников "пропаган-фронта"? и какая "опасность" им может угрожать там,где Закон,чтут превыше всего и нет телеящика,ежедневно призывающего ненавидеть и "пеплом" швыряться?