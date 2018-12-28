Москва и Лондон договорились о постепенном восстановлении численности сотрудников диппредставительств с января 19 года
Об этом сообщил российский посол Александр Яковенко. Он высказал уверенность, что, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена. В марте Россия и Великобритания выслали по 23 дипломата. Это связано с делом Скрипалей.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lotodired1979 28 декабря 2018 | 14:40
В новом году вам нового счастья! Ну а со старым как быть? В общем, желаю я вам его тоже, Взять и с собой прихватить.
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan
compare 28 декабря 2018 | 14:57
может не спешить пока,чтобы два раза не "ездить"?)))