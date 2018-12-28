В Москве на 72 году жизни скончался выдающийся советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин
Зимин мгновенно прижился в Спартаке и стал одним из самых выдающихся форвардов клуба. Он принадлежит к тому поколению, которое смогло прервать многолетнюю гегемонию ЦСКА в чемпионатах Советского Союза. Команда созданная Всеволодом Бобровым дважды опережала армейцев в конце шестидесятых годов.
Кстати, именно Зимин забросил решающую шайбу в ворота красно-синих в легендарном матче, когда в присутствии генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Тарасов увел ЦСКА со льда. Зимин два разы выигрывал золото олимпийских Игр, трижды становился чемпионом мира, а еще он останется в истории как автор первой шайбы, которую советские хоккеисты забросили в ворота сборной Канады в суперсерии 72 года.
Карьера Зимина в Спартаке прервалась в 26 лет, когда его призвали в армию. Сапоги надевать не пришлось и он провел два года в Липецком армейском клубе, а потом еще два сезона в Крыльях Советов. На вопрос Что бы вы делали, если бы не было хоккея, он однажды ответил – я бы его придумал. В память о Евгении Зимине хоккеисты московского Спатака выйдут на матч регулярного чемпионата КХЛ с ярославским Локомотивом в траурных повязках.
Комментарии3
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a_buvgrobu 28 декабря 2018 | 14:28
Земля ему пухом... Помню его - блистал в Спартаке вместе с А. Якушевым.
dwelenfinde1982 28 декабря 2018 | 14:33
Под бой курантов загадай Желание своё, И в прошлом горечь оставляй, Оно уже прошло. И пусть тебе всегда везёт, И будет счастьем Новый Год!
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maf58 28 декабря 2018 | 14:45
А-я-яй. Жалко-то как! Пожить бы ему ещё.
Один из действительных героев спорта тех времён.
Земля ему пухом...