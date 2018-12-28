В Москве на 72 году жизни скончался выдающийся советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин

Зимин мгновенно прижился в Спартаке и стал одним из самых выдающихся форвардов клуба. Он принадлежит к тому поколению, которое смогло прервать многолетнюю гегемонию ЦСКА в чемпионатах Советского Союза. Команда созданная Всеволодом Бобровым дважды опережала армейцев в конце шестидесятых годов.

Кстати, именно Зимин забросил решающую шайбу в ворота красно-синих в легендарном матче, когда в присутствии генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Тарасов увел ЦСКА со льда. Зимин два разы выигрывал золото олимпийских Игр, трижды становился чемпионом мира, а еще он останется в истории как автор первой шайбы, которую советские хоккеисты забросили в ворота сборной Канады в суперсерии 72 года.

Карьера Зимина в Спартаке прервалась в 26 лет, когда его призвали в армию. Сапоги надевать не пришлось и он провел два года в Липецком армейском клубе, а потом еще два сезона в Крыльях Советов. На вопрос Что бы вы делали, если бы не было хоккея, он однажды ответил – я бы его придумал. В память о Евгении Зимине хоккеисты московского Спатака выйдут на матч регулярного чемпионата КХЛ с ярославским Локомотивом в траурных повязках.