Семья вице-мэра Москвы владеет пентхаусами в центре Москвы и земельными участками общей площадью более 15 гектаров

Об этом «Эху Москвы» рассказал автор расследования, специальный корреспондент издания Meduza Иван Голунов. «Я изучал, кому принадлежит квартиры в элитных домах, и обнаружил, что в жилом комплексе «Легенда Цветного», который несколько лет назад был построен компанией Capital Group, в одной из башен два верхних этажа принадлежит родственникам вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, который отвечает за ЖКХ и программу благоустройства «Моя улица»» — рассказал Голунов. Петр Бирюков на официальный запрос не ответил, — добавил Иван Голунов.