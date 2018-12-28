Семья вице-мэра Москвы владеет пентхаусами в центре Москвы и земельными участками общей площадью более 15 гектаров
Об этом «Эху Москвы» рассказал автор расследования, специальный корреспондент издания Meduza Иван Голунов. «Я изучал, кому принадлежит квартиры в элитных домах, и обнаружил, что в жилом комплексе «Легенда Цветного», который несколько лет назад был построен компанией Capital Group, в одной из башен два верхних этажа принадлежит родственникам вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, который отвечает за ЖКХ и программу благоустройства «Моя улица»» — рассказал Голунов. Петр Бирюков на официальный запрос не ответил, — добавил Иван Голунов.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 14:16
Если на зама сыплются такие пентхаусы и земельные участки, то неужели его начальнику ничего не перепадает?
Вот, какой у москвичей бескорыстный градоначальник!
Повезло.
sokal123 28 декабря 2018 | 14:33
mikhail_spb_: Бирюков имеет вид жалкого жулика ,но свое воровское дело хорошо знает. Нужный жулик.
evgeny_biolog 28 декабря 2018 | 14:22
Видать, большая семья, а ещё и гостей надо где-то принимать ...
tercgoodhaimmel1976 28 декабря 2018 | 14:25
Вкусно пахнут мандарины, Сладости лежат в корзине, И Новый Год уже на пороге, Ждать осталось не много, Давай, проводим Старый Год, А Новый скоро в дом зайдет
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polsan 28 декабря 2018 | 14:34
Юрий Лужков, вспоминая в 2013 году деятельность Бирюкова на посту своего заместителя, негативно высказывался о его качествах: «Многое мне самостоятельно приходилось делать за него. Кроме того, имелись и проблемы морально-этического характера»
Если это такое говорит Лужков, то можете себе представить каков этот прораб -профессор на самом деле великий! )))
t_philippova 28 декабря 2018 | 14:55
Незаменимый, непотопляемый уничтожитель всего живого в Москве: вся столица в чёрном дристе зимой, грязные машины, чёрная каша под ногами, соль, соль, соль. Ни разу не было наледи, ЗАЧЕМ СОЛЬ??? Дальше нецензурно. Придёт весна насажаем кустиков-смертников, завалим их зимой грязным снегом, погибнут, новых насажаем. Придет лето, будем поливать асфальт с утра до вечера, косить надо и не надо, боронить привычные тропинки, которые тут же затаптываются, производить ПЫЛЬ, не бороться с ней, а ПРОИЗВОДИТЬ. Осенью листву выгребать под ноль. Вот как зарабатываются бабки на пентхаусы: напридумаем ненужных видов работ, наберём рабов и вперёд. У нас испорченная обувь, грязный воздух, еле живые деревья, у них - бабки!