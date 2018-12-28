Бизнесмен Дмитрий Михальченко получил 4 года 7 месяцев колонии общего режима по делу о контрабанде алкоголя

По версии следствия, элитное спиртное ввозилось из Европы под видом строительного герметика. Оглашение приговора по делу Михальченко заняло всего около 10 минут — судья Елена Ленская зачитала только вводную и резолютивную части решения. В тесный зал Басманного суда Москвы с трудом вместились несколько десятков человек, большинство из которых составляли родственники и друзья бизнесмена. Когда приговор был озвучен, многие не стали скрывать радости, ведь ранее прокуратура запросила для Михальченко 10 лет колонии строгого режима.

По сравнению с этим итоговое решение – 4 года 7 месяцев, к тому же в колонии общего режима – действительно выглядело мягким. В итоге Михальченко может оказаться на свободе уже через несколько месяцев, поскольку суд учел время, проведенное бизнесменом в СИЗО. Из зала суда его конвоировали под возгласы «с Новым годом!» и «мы вас любим!».

Еще одного фигуранта дела – заместителя Михальченко Бориса Коревского – суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Сомелье Алексей Мищенко получил три года условно.

Михальченко обвинялся в организации контрабанды алкоголя, который закупали в странах ЕС и через порт Гамбурга доставляли в Россию под видом строительного герметика. Бизнесмена задержали в конце марта 2016 года.

Также Михальченко обвиняется по делу о хищениях при строительстве дома приемов в президентской резиденции в Ново-Огарево. Как сообщал «КоммерсантЪ», расследование уже завершено, и в следующем году дело направят в суд.

Ранее Михальченко также проходил свидетелем по так называемому «делу реставраторов». Один из осуждённых подрядчиков входил в холдинг «Форум», принадлежащий бизнесмену.