Бизнесмен Дмитрий Михальченко получил 4 года 7 месяцев колонии общего режима по делу о контрабанде алкоголя
По версии следствия, элитное спиртное ввозилось из Европы под видом строительного герметика. Оглашение приговора по делу Михальченко заняло всего около 10 минут — судья Елена Ленская зачитала только вводную и резолютивную части решения. В тесный зал Басманного суда Москвы с трудом вместились несколько десятков человек, большинство из которых составляли родственники и друзья бизнесмена. Когда приговор был озвучен, многие не стали скрывать радости, ведь ранее прокуратура запросила для Михальченко 10 лет колонии строгого режима.
По сравнению с этим итоговое решение – 4 года 7 месяцев, к тому же в колонии общего режима – действительно выглядело мягким. В итоге Михальченко может оказаться на свободе уже через несколько месяцев, поскольку суд учел время, проведенное бизнесменом в СИЗО. Из зала суда его конвоировали под возгласы «с Новым годом!» и «мы вас любим!».
Еще одного фигуранта дела – заместителя Михальченко Бориса Коревского – суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Сомелье Алексей Мищенко получил три года условно.
Михальченко обвинялся в организации контрабанды алкоголя, который закупали в странах ЕС и через порт Гамбурга доставляли в Россию под видом строительного герметика. Бизнесмена задержали в конце марта 2016 года.
Также Михальченко обвиняется по делу о хищениях при строительстве дома приемов в президентской резиденции в Ново-Огарево. Как сообщал «КоммерсантЪ», расследование уже завершено, и в следующем году дело направят в суд.
Ранее Михальченко также проходил свидетелем по так называемому «делу реставраторов». Один из осуждённых подрядчиков входил в холдинг «Форум», принадлежащий бизнесмену.
Комментарии2
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parsamychor1974 28 декабря 2018 | 14:15
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a_buvgrobu 28 декабря 2018 | 14:19
А таможенники, допустившие эту контрабанду, на сколько лет осуждены?