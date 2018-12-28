Бывший адвокат Дональда Трампа заявил, что никогда не бывал в Праге

Ранее Майкла Коэна обвинили в том, что именно в столице Чехии он встречался с российскими агентами и связывали это с попытками Москвы повлиять на выборы Президента США. О том, что Майкл Коэн всё-таки бывал в Праге, где, скорее всего, встречался с представителями российских властей: первым написал портал Buzzfeed. Подтверждение этому появилось из европейских спецслужб, пишет со ссылкой на как минимум четырёх источников, американское издание Chicago Tribune. Основным подтверждением этой версии стали данные мобильного телефона Майкла Коэна, который согласно им, находился именно неподалёку от Праги.

Другие источники сообщили о том, что там Коэн встречался с эмиссарами из Москвы. Это, как делает предположение журнал Politico, может иметь отношение к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США. Ранее, как напоминает издание, стало известно про то, что Восточно-Европейская разведка обладает записью переговоров между этими россиянами. Но их содержание пока неопубликованное.

Впрочем, New York Magazine пишет, что на встрече с Коэным, речь шла о деньгах для хакеров и троллей, которые проводили интернет-кампании против Хиллари Клинтон и в поддержку Трампа. Между тем, Коэн в своем твиттере вновь информацию об этих переговорах опроверг. Его ранее признали виновными в том, что он солгал конгрессу по вопросам о нарушении правил финансирования предвыборной кампании, а также в уклонении от налогов. Майкл Коэн проведёт в тюрьме три года. Он начнёт отбывать своё наказание в марте 2019-го.