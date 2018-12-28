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14:06, 28 декабря 2018

Москва и Лондон достигли договоренности о постепенном восстановлении составов дипмиссий в столицах с января 2019 года

Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко. По его оценке, по крайней мере, «половина посольства будет восстановлена».

Комментарии

1

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tingjibfader1985 28 декабря 2018 | 14:21

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