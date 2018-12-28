«Мемориал» провел серию одиночных пикетов у посольства Польши в поддержку чеченского блогера Тумсу Абдурахманова

Правозащитники рассчитывают остановить его депортацию в Россию, где в Чечне на него заведено уголовное дело и существует реальная угроза жизни. Практически в полном составе совет правозащитного общества «Мемориал» вышел сегодня на акцию в защиту бывшего замдиректора одного из энергетических предприятий Грозного, а теперь активного оппозиционного ютьюб-блогера. Глава «Мемориала» Олег Орлов стоял с плакатом «Депортация Тумсу – пособничество расправе», руководитель программы правовой помощи беженцам «Миграция и Право» Светлана Ганнушкина стояла с плакатом, на котором был портрет чеченца и те же слова на польском языке.

20 декабря польские власти уведомили Абдурахманова, который попросил в Польше политическое убежище, о намерении депортировать его в Россию. Служба пограничной охраны вручила ему соответствующее уведомление. Правозащитники полагают, что при таком развитии событий Тумсу задержат в московском аэропорту и этапируют в Чечню. Как это не раз было, критика могут заставить публично каяться. Об истории Абдурахманова напомнил член совета «Мемориала» Александр Черкасов.

В 2015 году Абдурахманов уехал из Чечни в Грузию после конфликта с Исламом Кадыровым, бывшим руководителем администрации правительства республики. Тот обратил внимание на Тумсу, который управлял машиной, охранники блокировали его автомобиль и с пристрастием расспрашивали о бороде, которая показалась «салафитской». После этого против Абдурахманова возбудили уголовное дело о том, что он якобы выехав Сирию, присоединился к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена на территории РФ). На сегодня на канал Абдурахманова в ютьюбе, подписано свыше ста тысяч человек. Запись его разговора с главой чеченского парламента Магомедом Даудовым по прозвищу «Лорд» собрала на сегодня почти 2,5 миллиона просмотров.

Говоря о реальности угрозы Тумсу, в «Мемориале» напомнили историю, когда два года назад Болгария депортировала в Россию не менее известного в Чечне проповедника Шоипа Тутаева. Тогда на чеченском телевидении вышли сюжеты с его публичным покаянием и зачитыванием стихов об Ахмате Кадырове по бумажке, которую он держал в дрожащей руке с многочисленными ссадинами. Правозащитники планировали передать два письма в посольство Республики Польша и в МИД этой страны, однако на пропускном пункте, после утомительной проверки документов им рекомендовали воспользоваться услугами почты и корреспонденцию не взяли.