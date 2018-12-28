Москва и Ереван не смогли договориться по цене на газ

Это признал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по возвращению из Москвы.

По данным армянских СМИ, вице-премьер Дмитрий Козак якобы проинформировал Ереван о повышении стоимости тысячи кубометров газа с 2019 года до 215 долларов. В Москве официально это не подтверждают. Вопрос о цене на газ остается открытым, — сказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня же Песков подтвердил, что Владимир Путин поздравил с новым годом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который находится под арестом по обвинению в госперевороте. Соглашение между Россией и Арменией по поставкам газа может использоваться Кремлем как инструмент давления на Ереван, — сказал «Эху Москвы» журналист Аркадий Дубнов.

«Решение по газу это будет один из элементов общих договоренностей российско-армянских по всему спектру отношений. И здесь предполагается некоторая размена. Армяне должны, наверное, будут пойти на более комфортные для России требования, либо условия по другим вопросам, за что Россия будет реагировать лояльно по отношению газовой проблеме», — сказал он.

По мнению Дубнова, тот факт, что президент России поздравил с наступающим Новым годом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, находящегося под арестом, может свидетельствовать, в Москве, возможно, ожидают «щадящего» решения по этому делу взамен на «лояльное отношение к газовым вопросам».

Дубнов добавил, что сейчас сложно сказать, чего может потребовать Россия в обмен на соглашение.

«Может быть, в Москве ожидают более щадящего режима по отношению к Кочаряну, и в обмен на это в Москве будут более лояльны по отношению к газовым вопросам. Вполне возможно, что еще Москва ожидает, что Армения будет более податлива в вопросе кандидатуры генсека ОДКБ», — отметил политолог.

Кстати, ценообразование на газ остается одной из главных проблем в отношениях России и Белоруссии. Александр Лукашенко завтра вновь приедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.