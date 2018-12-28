Москва и Ереван не смогли договориться по цене на газ
Это признал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по возвращению из Москвы.
По данным армянских СМИ, вице-премьер Дмитрий Козак якобы проинформировал Ереван о повышении стоимости тысячи кубометров газа с 2019 года до 215 долларов. В Москве официально это не подтверждают. Вопрос о цене на газ остается открытым, — сказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сегодня же Песков подтвердил, что Владимир Путин поздравил с новым годом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который находится под арестом по обвинению в госперевороте. Соглашение между Россией и Арменией по поставкам газа может использоваться Кремлем как инструмент давления на Ереван, — сказал «Эху Москвы» журналист Аркадий Дубнов.
«Решение по газу это будет один из элементов общих договоренностей российско-армянских по всему спектру отношений. И здесь предполагается некоторая размена. Армяне должны, наверное, будут пойти на более комфортные для России требования, либо условия по другим вопросам, за что Россия будет реагировать лояльно по отношению газовой проблеме», — сказал он.
По мнению Дубнова, тот факт, что президент России поздравил с наступающим Новым годом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, находящегося под арестом, может свидетельствовать, в Москве, возможно, ожидают «щадящего» решения по этому делу взамен на «лояльное отношение к газовым вопросам».
Дубнов добавил, что сейчас сложно сказать, чего может потребовать Россия в обмен на соглашение.
«Может быть, в Москве ожидают более щадящего режима по отношению к Кочаряну, и в обмен на это в Москве будут более лояльны по отношению к газовым вопросам. Вполне возможно, что еще Москва ожидает, что Армения будет более податлива в вопросе кандидатуры генсека ОДКБ», — отметил политолог.
Кстати, ценообразование на газ остается одной из главных проблем в отношениях России и Белоруссии. Александр Лукашенко завтра вновь приедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
Комментарии19
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oneoretwo 28 декабря 2018 | 14:06
...зря армяне связались с ТАКИМИ поставщиками энергоносителей, зря....
art_ 28 декабря 2018 | 14:10
oneoretwo: можно подумать, что другие торгуют за бесплатно
luger_max_otto 28 декабря 2018 | 14:28
oneoretwo: Сперва цена на газ, потом истерика про армянофашистов, потом ереваннаш, дорожа проторенная.
art_ 28 декабря 2018 | 14:38
luger_max_otto: там русских нет, поэтому фашисты как-то не проходят, разве что какие-нибудь дашнаки, про которых никто ничего не знает
nikruchev 28 декабря 2018 | 14:48
art_: там русских нет,
_________
Было бы желание, найдутся.
enmarnamot1976 28 декабря 2018 | 14:08
Новогодних вам подарков Хватит пусть на целый год. Поздравляю с Новым годом, Пусть вам в жизни повезет.
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mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 14:09
Кремлежулики занимаются газовым шантажом, это всем известно.
sokal123 28 декабря 2018 | 14:26
mikhail_spb_: Жадный пахан - скоро все разбегутся ,иметь дело со шпаной не очень приятно.
natogrek 28 декабря 2018 | 14:31
mikhail_spb_: Еще совсем недавно под каждый Божий Новый Год путин перекрывал крантик Украине. Теперь вот пришлось ему заняться другими соседями. Любит он это дело.
kaplan911 28 декабря 2018 | 14:13
И кто будет дружить с такой....... Пу.рашкой?!
bvc1955 28 декабря 2018 | 14:23
В дни бескровной революции в Армении я, , как и многие другие комментаторы, писал, что Россия теряет одного из последних своих союзников. Происходящее ныне, в том числе,
поздравление с Новым годом находящегося под арестом бывшего президента Роберта Кочаряна, — лишнее тому подтвержление. К
art_ 28 декабря 2018 | 14:27
bvc1955: ну, какой из армении союзник для россии, сами подумайте?
buva53 28 декабря 2018 | 14:33
Надеюсь, Пашинян в долгу не останется, найдёт как отблагодарить за такие штучки.
aleks.rya 28 декабря 2018 | 14:35
Кто есть Путин и что есть Россия ясно уже всем. Даже "друзьям и союзникам".
Однако стареет "шахматист" хренов, все его ходы повторяются и уже заранее читаются.
forum_participant 28 декабря 2018 | 14:39
На халяву хочет усидеть на двух стульях. Если отдаст Карабах Азербайджану, те продадут дешевле.
art_ 28 декабря 2018 | 14:42
forum_participant: карабах азербайджану, а ереван турции или тоже азербайджану. и газ потечет рекой
mogilev_ 28 декабря 2018 | 14:43
России не нужны союзники - ей нужны покорные вассалы.
andrang2 28 декабря 2018 | 14:44
Опять газовый шантаж.
В российских деревнях газа нет, но голосуют правильно, а то и валежник запретят собирать.
Вы все тоже переходите на дрова, пока разрешают.
mogilev_ 28 декабря 2018 | 14:45
Уточню не России, а кремлевким боссам.