На территории строительства дома в Раменках были избиты охранниками съемочная группа «Life» и Сергей Митрохин

На территории строительства многоэтажного дома на Мичуринском проспекте вл. 30Б сегодня были избиты сотрудниками охраны объекта съемочная группа телекомпании " Life" и член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В рамках противостояния жителей района Раменки в Москве, которые против строительства многоквартирного дома на Мичуринском проспекте вл. 30 Б, по словам Митрохина, сегодня состоялся визит съемочной группы телекомпании «Life» и некоторых блогер-каналов по просьбе жителей на данную стройку.

«Я тоже приехал, чтобы зафиксировать, что происходит на месте строительства. Мы со съемочной группой «Life» и Блогер-каналами хотели пойти посмотреть на стройки и масштабы разрушения, которые она причинила этому месту. В этот момент на нас набросились около 50 человек в черных костюмах, по-видимому, это охрана стройки. И стали силой нас выдворять со стройплощадки, и в ходе этого были избиты двое журналистов телекомпании», — рассказал политик.

В настоящее время журналисты вызвали полицию на место событий.

По словам Митрохина, жители возмущены тем, что на месте строительства многоквартирного дома должна была быть построена детская площадка.

Жители считают, что за строительством на Мичуринском проспекте стоят интересы заместителя мэра Москвы по градостроительным вопросам Марата Хуснуллина, а за вывеской заказчика ООО «Найоми-Инвест» скрывается строительная компания «Ташир».