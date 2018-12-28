На севере Крыма завершено строительство заграждения на границе с Украиной в районе Перекопского перешейка
В ФСБ уточнили, что рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров. На них размещены несколько сотен датчиков различного типа. Ранее СМИ сообщали, что на обустройство границы будет потрачено более двухсот миллионов рублей. Изначально систему заграждений планировалось ввести в эксплуатацию летом 2018-го года.
Комментарии22
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dimon0203 28 декабря 2018 | 13:38
У нас ФСБ уже всеми делами занимается. У меня вот дупло в зубе обнаружилось - придется к ним идти
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 13:39
Хохлам обломилось
y_y_y 28 декабря 2018 | 13:58
dimon0203:
//У нас ФСБ уже всеми делами//
В смысле? У нас погранцы в подчинении ФСБ. А кто еще должен контролировать оборудование границы?
gluhoy2250 28 декабря 2018 | 14:14
dimon0203: У меня вот дупло в зубе...
Если бы только в зубе..., у тебя в башке дупло дятел либеральный продолбил и ФСБ не поможет, нужен психиатор!
dunai10 28 декабря 2018 | 14:30
dimon0203: У меня вот дупло в зубе обнаружилось - придется к ним идти .
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Мужик сказал, мужик сделал?
riots 28 декабря 2018 | 13:40
Была когда-то линия сталина. И не одна...
y_y_y 28 декабря 2018 | 14:02
riots:
//Была когда-то линия Сталина//
Линия Сталина одна. Вторая - линия Молотова. Обе низкого качества и были прорваны нацистами в 1941.
Но, ИМХО, у нынешних украинских нацистов нет шансов создать нечто подобное боеспособному Вермахту.
prade 28 декабря 2018 | 14:10
y_y_y: "Линия Сталина... была прорвана нацистами в 1941"
Линия Сталина была оставлена самой Россией, после аннексии стран Прибалтики и оккупации Польши в паре с Гитлером. Прорваться нацистам эту линию не приходилось. Она была уже заброшена.
a_buvgrobu 28 декабря 2018 | 13:46
Хохлам наверное обидно что от них нормальные люди отгородились забором как от диких животных..
prade 28 декабря 2018 | 14:14
a_buvgrobu: "от них нормальные люди отгородились забором"
Не льсти себе называя себе нормальным человеком. Это нормальные страны от тебя огораживаются.
lenin3 28 декабря 2018 | 13:47
Во,теперь колорады к родственникам в Украину за салом не смогут бегать.Уже сами власти санкции на россиян накладывают...)))
testmeter 28 декабря 2018 | 13:47
Надыть по всему периметру России заграждения ставить.
Враг, как известно, со всех сторонЪ
gluhoy2250 28 декабря 2018 | 14:17
testmeter: Да это ограждение просто от диких бандеровских зверей!
testmeter 28 декабря 2018 | 14:24
gluhoy2250: А бандеровцы - они повсюду. Из всякого утюга слышен тревожный голос осажденной Вяликой Державы
payalnick 28 декабря 2018 | 13:50
Наконец то. Саша весь извелся, ночами не спит. Теперь хоть отдохнет. Дай, бог, поправится
makc_1 28 декабря 2018 | 13:53
Там нет никакой границы
ormardanen1973 28 декабря 2018 | 13:55
Город празднично сияет, Возле елки — хоровод. С Новым годом поздравляем, Пусть он счастье принесет!
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oneoretwo 28 декабря 2018 | 13:58
...ям-ловушек с кольями на дне достаточно накопали ? нет?...копайте...
calorad 28 декабря 2018 | 14:02
А дальше согласно анекдоту, Золотая рыбка должна по желанию залить все там бетоном.
consts 28 декабря 2018 | 14:22
Трамп, небось, обзавидуется: ему-то никак денег на такое же не хотят давать.
wild82 28 декабря 2018 | 14:33
А Яйценюк на Украине, на подобную стену стырил миллионы баксов, выкопал траншеи и на этом строительство завершилось. Вот разница между Русскими и Хохлами. Русские воруют, но делают, Хохлы просто воруют.
agasferus 28 декабря 2018 | 14:40
Можно провести аналогию.
Трамп недавно поставил стену на границе с Мексикой. Огромное количество гастарбайтеров в США шлют деньги своим родственникам в Мексику. Но при этом, у Мексики и США отношения вполне дружественные.
Если кто то является русофобом, то что бы ни сделали Русские, для него это будет злодейством. Фобия это болезнь, которая лишает людей критического мышления. У нас не перед кем фобии нет. США мы не терпим только по тому, что они никогда за свою историю не вели честной игры. Мы на этом обжигались много много раз. Сначала говорят "Железно", потом "Ничего личного, это просто бизнес". Но это относится исключительно к политической власти США, к населению США мы относимся иначе, в чем то мы их жалеем (трудно, когда вся жизнь в ипотеку) где то восхищаемся (набожность и патриотизм рядовых Американцев), в чем то завидуем (наличие огромного курорта в штате Калифорния).