На севере Крыма завершено строительство заграждения на границе с Украиной в районе Перекопского перешейка

В ФСБ уточнили, что рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров. На них размещены несколько сотен датчиков различного типа. Ранее СМИ сообщали, что на обустройство границы будет потрачено более двухсот миллионов рублей. Изначально систему заграждений планировалось ввести в эксплуатацию летом 2018-го года.