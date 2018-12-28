"Россиянке Марии Бутиной, арестованной в США, смягчили режим содержания в тюрьме

Ей разрешили дневные прогулки и общение с другими заключенными, — рассказал «Интерфаксу» вице-президент российского подразделения Комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников. Американские власти арестовали Бутину в июле этого года. Ее обвинили в сговоре с целью продвижения российских интересов и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Бутина пошла на сделку с американским правосудием и признала себя виновной по одному из пунктов.