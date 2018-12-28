Россиянке Марии Бутиной, арестованной в США, смягчили режим содержания в тюрьме
Ей разрешили дневные прогулки и общение с другими заключенными, — рассказал «Интерфаксу» вице-президент российского подразделения Комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников. Американские власти арестовали Бутину в июле этого года. Ее обвинили в сговоре с целью продвижения российских интересов и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Бутина пошла на сделку с американским правосудием и признала себя виновной по одному из пунктов.
Комментарии6
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neobalpare1988 28 декабря 2018 | 13:52
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perestarok 28 декабря 2018 | 13:55
"Россиянке Марии Бутиной, арестованной в США, смягчили режим содержания в тюрьме
Ей разрешили дневные прогулки и общение с другими заключенными…"
Она же теперь будет выпытывать государственную тайну у других заключённых и передавать сведения в ФСБ России.
riccon 28 декабря 2018 | 14:03
[Ей разрешили дневные прогулки и общение с другими заключенными]
Какие гуманисты.
vienidi 28 декабря 2018 | 14:13
riccon: А как же наши мрази, разве не гуманные?- назначить 20 лет за подоженную дверь???
riccon 28 декабря 2018 | 14:36
vienidi:
И содержат их в камерах без отопления и свет включают ночью каждые 15 минут???
Опять же, какую дверь? Дверь соседа по лестничной площадке, дверь в Кремль?
Павленскому за дверь ФСБ присудили штраф в 500 тысяч рублей, которые он не выплатил и убежал поджигать двери во Франции. Попавшись, он торчал в тюрьме почти год, и потом рассказывал о пытках и провокациях в отношении него со стороны надзирателей. Пока художника выпустили. Поглядим, что скажет самый гуманный европейский суд в январе.
consts 28 декабря 2018 | 14:20
"Ей разрешили.... и общение с другими заключенными",
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А общение с другими заключенными - это точно смягчение условий? А то, судя по американским фильмам, заключенные разные бывают, некоторые только и ждут-не дождутся пообщаться с новенькими.