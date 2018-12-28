Родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова купили сразу 9 квартир в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного»
Это огромный двухуровневый пентхаус с панорамным остеклением и видом на Кремль. Как утверждает издание Медуза, рыночная стоимость квартир около полутора миллиардов рублей. Согласно выпискам из Росреестра, 4 квартиры достались старшей дочери Бирюкова, две – сыну и еще три жене. Общая площадь пентхаусов, оказавшихся в собственности семьи Бирюковых – более 1600 квадратных метров. Это, например, в 2 раза больше, чем магазин Елисеевский на Тверской.
Комментарии17
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permsky_valenok 28 декабря 2018 | 13:36
Все сплошь гениальные бизнесмены, это же понятно сразу и бесповоротно.
danko1 28 декабря 2018 | 13:49
permsky_valenok: Слуги народа, которыми и чиновники по сути должны являться, по-крупному грабят хозяина.
И безнаказанно, под надежной крышей Путина и Собянина.
galina_683 28 декабря 2018 | 13:39
нищета, на пятиэтажную денег не хватило...
len56 28 декабря 2018 | 13:40
Не слышно ватной обороны,типа,...а у вас негров вешают!
midnightblues 28 декабря 2018 | 13:40
А между тем племя каннибалов на островах Океании голодает
vumba 28 декабря 2018 | 13:50
просто тяжело откат наличкой в чемодане нести, а вот недвижимость пожалуйста
lanaarg 28 декабря 2018 | 13:51
Завидно?
vienidi 28 декабря 2018 | 14:17
lanaarg: Когда залезли к вам в карман и все оттуда выгребли и в ответ на ваше возмущение заявят-завидно???
oneoretwo 28 декабря 2018 | 13:54
...9 квартир - это тож, в "этическом кодексе" едросаф прописано ?....
wrecasesin1984 28 декабря 2018 | 13:54
В Новый год с поздравком Я пошел в горисполком. Поздравлял всех от души, Но навешали лапши.
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doubleman 28 декабря 2018 | 13:54
Бирюков купил? да ладно вам .. купил …. получил … бесплатно … а может ему еще и доплатили за то что получил бесплатно … чтобы чиновник такого уровня что то в деньги покупал? да ладно вам … не говорите глупостей
azesmtzar 28 декабря 2018 | 14:03
А ведь ежемесячное содержание этих квартир должно обходиться очень недёшево. Один только "капремонт" съедает наверно 100000 р. в месяц.
trm1 28 декабря 2018 | 14:05
Я давно знаю Петю.
У него все деньги - белые, то есть налоги он заплатил.
С каждого рубля он заплатил по 86 копеек.
Его Семья - все талантливые коммерсы-перекупы.
nikolaydiko 28 декабря 2018 | 14:06
А матёрый варюга Пётр Бирюков со времен Лужкова продолжает сидеть в кресле зам. Мэра Москвы!!!
Николай ДИКО
consts 28 декабря 2018 | 14:13
Такая новость тянет на явное неуважение власти? Или только на НЕявное?
svetnik55 28 декабря 2018 | 14:13
И все на зарплату?
doxerom 28 декабря 2018 | 14:22
А кто крышует этих воров, вот где собака порылась...