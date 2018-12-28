Родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова купили сразу 9 квартир в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного»

Это огромный двухуровневый пентхаус с панорамным остеклением и видом на Кремль. Как утверждает издание Медуза, рыночная стоимость квартир около полутора миллиардов рублей. Согласно выпискам из Росреестра, 4 квартиры достались старшей дочери Бирюкова, две – сыну и еще три жене. Общая площадь пентхаусов, оказавшихся в собственности семьи Бирюковых – более 1600 квадратных метров. Это, например, в 2 раза больше, чем магазин Елисеевский на Тверской.