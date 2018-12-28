В Кремле ознакомились с обращением Гендиректора РУСАДА
Его обеспокоенность беспочвенна,— заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как он выразился, " господин гендиректор не совсем в курсе рабочего процесса с представителями ВАДА, он просто не знает деталей".
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус предупредил президента Путина о риске самоизоляции России в связи с невыполнением требований Всемирного антидопингового агентства. Ганус напомнил, что РУСАДА до 31 декабря должна допустить экспертов ВАДА и передать данные о пробах спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории. Однако, выполнение этих обязательств под вопросом.
Комментарии16
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avp235 28 декабря 2018 | 13:37
Довольноно это странно: гендиректор не совсем в курсе рабочего процесса!!?
Если не он. то кто? (Конь в пальто?)
hastings 28 декабря 2018 | 13:49
avp235: у нас праздники на носу, после них как-нибудь разберемся.
stratofighter 28 декабря 2018 | 13:54
avp235: Хе. А вы словам усатого верите? Обычно его следует понимать с точностью до наоборот.
djuga 28 декабря 2018 | 14:09
avp235: гендиректор не совсем в курсе рабочего процесса!!?
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Так сказано же: "он просто не знает деталей". Ну, как на обычном предприятии - гендиректор не всегда в курсе каких-то мелочей. У нас только президент знает всё., за исключением каких-то петровых-бошировых, закупок втридорога продовольствия для почти полумиллионной армии Золотова и домиков для уточек.
А если серьёзно, то это, конечно, абсурд. Интересно, подаст ли этот гендиректор РУСАДА в отставку после такого публичного унижения?
danko1 28 декабря 2018 | 13:38
Не допустили к пробам, а опасения беспочвенны.
Ну и кого обвинят, когда ни до каких ЧМ и международных соревнований Россию вполне заслуженно не допустят?
vova6_let 28 декабря 2018 | 13:39
В Кремле заявили на это, что обеспокоенность гендиректора РУСАДА беспочвенна. Господин гендиректор не совсем в курсе рабочего процесса, он просто не знает деталей, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."
Опять песков нажрался фиолетовых грибов, пропал русский спорт.
feffi 28 декабря 2018 | 13:40
Видать, столько мочи наменяли, что не отмыться.
vasya_von_smetankin 28 декабря 2018 | 13:42
Велика Россия, а отступать некуда — позади Моча!
alexey65 28 декабря 2018 | 13:48
Ближайшие несколько недель покажут, кто лучше владеет ситуацией.
stratofighter 28 декабря 2018 | 13:49
Вот увидите, сейчас пригожинские наймиты хором завоют — да черт с ним, с большим спортом, не больно-то и хотелось, раз все равно без допинга не можем, то давайте забьем болт на него, он же вредный для здоровья самих спортсменов... Какое-нибудь оправдание безумию кремлевских гопников точно придумают. А то и десяток, на любой вкус.
oneoretwo 28 декабря 2018 | 13:56
Его обеспокоенность беспочвенна,— заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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...ну, вот, спарцмены, теперь вы знаете кому "спасибо" говорить, ежели что...
marktretiy 28 декабря 2018 | 13:58
О, уссатый письков знает все детали .. от педального коня.
ulkberawed1971 28 декабря 2018 | 14:00
Пусть Новый год вам принесет надежду, Пусть будут в нем чудесные мгновенья, Пусть лучше станет все, чем было прежде, Везде — удач, и потрясающих свершений!
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leon1975 28 декабря 2018 | 14:04
Как всегда достают лопатник и предлагают решить проблемы по понятиям:
вы закрываете глаза на пробы и говорите, что получили их в полном объеме, а мы вам чистоганом оплачиваем вранье.
Учитесь вон, мол, у ФИФЫ - все шито-крыто у футбольных товарищей. И сыты, и пьяны и носы в табаке.
consts 28 декабря 2018 | 14:10
Этот Ганус смелый или просто выпил допинга?
apels 28 декабря 2018 | 14:22
Конечно, Песков в полном курсе и знает больше. Ведь это его профиль и он возглавляет данное ведомство. Нет?