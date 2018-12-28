В Кремле ознакомились с обращением Гендиректора РУСАДА

Его обеспокоенность беспочвенна,— заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как он выразился, " господин гендиректор не совсем в курсе рабочего процесса с представителями ВАДА, он просто не знает деталей".

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус предупредил президента Путина о риске самоизоляции России в связи с невыполнением требований Всемирного антидопингового агентства. Ганус напомнил, что РУСАДА до 31 декабря должна допустить экспертов ВАДА и передать данные о пробах спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории. Однако, выполнение этих обязательств под вопросом.