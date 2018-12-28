Песков: Президенты России и Белоруссии продолжат обсуждать темы, которые затрагивались на предыдущих переговорах

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи, которая состоялась днями ранее в Москве», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее, по словам Пескова, было отдано поручение двух президентов о создании рабочей группы.

«Мы надеемся, что к моменту встречи двух президентов, уже эта группа будет сформирована. Они уже смогут определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать», — отметил Песков.

«Президенты продолжат говорить о том, как быть с договором 1999 года. Президенты получат возможность еще раз обсудить и продолжить разговор относительно запросов наших белорусских товарищей по разным финансовым темам. Тут позиции они абсолютно понятны, они последовательны. Есть много вопросов, которые нужно и можно обсуждать. А главное, что очень многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне. И только с высшего уровня может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать этой рабочей группе», — подчеркнул пресс-секретарь.