Песков: Президенты России и Белоруссии продолжат обсуждать темы, которые затрагивались на предыдущих переговорах
Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи, которая состоялась днями ранее в Москве», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее, по словам Пескова, было отдано поручение двух президентов о создании рабочей группы.
«Мы надеемся, что к моменту встречи двух президентов, уже эта группа будет сформирована. Они уже смогут определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать», — отметил Песков.
«Президенты продолжат говорить о том, как быть с договором 1999 года. Президенты получат возможность еще раз обсудить и продолжить разговор относительно запросов наших белорусских товарищей по разным финансовым темам. Тут позиции они абсолютно понятны, они последовательны. Есть много вопросов, которые нужно и можно обсуждать. А главное, что очень многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне. И только с высшего уровня может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать этой рабочей группе», — подчеркнул пресс-секретарь.
Комментарии4
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zmeelov_1 28 декабря 2018 | 13:37
А Пиндосня с подпиндосами покурят в сторонке
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stratofighter 28 декабря 2018 | 14:00
Вспоминаю анекдот. Президент соседней страны (Украины, Белоруссии, Грузии – подставить по месту) заявил, что его страна никогда не станет перед Путиным на колени. Президент Путин заявил, что расценивает эти высказывания как наглые, агрессивные и провокационные, и пообещал нанести термоядерный удар.
trm1 28 декабря 2018 | 14:03
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Лукашенко - держись, не сдавайся !