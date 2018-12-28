Семье вице-мэра Москвы Бирюкова в элитном ЖК «Легенда Цветного» принадлежат 9 квартир

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов.

По словам журналиста, расследование было основано на официальных данных Росреестра. Квартиры в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного» купили в 2015 году старшая дочь, сын и невестка Петра Бирюкова. Они приобрели в общей сложности 9 из 10 квартир на двух последних этажах. Общая площадь квартир составляет более 1600 кв. метров.

«Я изучал, кому принадлежит квартиры в элитных домах, и обнаружил, что в жилом комплексе «Легенда Цветного», который несколько лет назад был построен компанией «Capital Group», в одной из башен два верхних этажа принадлежит родственникам вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, который отвечает за ЖКХ и программу благоустройства «Моя улица»», — рассказал Голунов.

Квартиры, по словам журналиста, были приобретены в тот год, когда программа «Моя улица» начала активно развиваться, а крупнейшим подрядчиком данной программы была компания " Capital Group».

«Мы отправляли запрос на имя Бирюкова по этому вопросу и несколько еще вопросов по недвижимости о его загородном имении, но ответа не поступило», — сказал Голунов.