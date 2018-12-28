Барак Обама и его супруга Мишель возглавили рейтинг персон, которыми американцы восхищаются больше всего
Такой опрос ежегодно проводит компания Gallup. По итогам уходящего года, Мишель Обама впервые стала первой среди женщин – в симпатиях к ней признались 15% американцев. До этого 17 лет подряд рейтинг возглавляла Хиллари Клинтон. В новом опросе она делит 3-е место с Меланьей Трамп, вторую строчку заняла Опра Уинфри. Среди мужчин Барак Обама возглавляет рейтинг симпатий Гэллап уже 11-й год подряд – им восхищается 19% американцев. На 2-м месте Дональд Трамп с 13%.
Комментарии4
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bandera 28 декабря 2018 | 13:08
Его достижение в том что он черный?
cimirse37 28 декабря 2018 | 13:08
Конечно все афроамериканцы восхищаются Обамами, плюс обиженные Трампом белые демократы. Отсюда и рейтинг.
tinonrechtkin1972 28 декабря 2018 | 13:19
Пусть под Новый год случится То, что в добрых снах вам снится. И, как в детстве, верьте в чудо — Чудеса у нас повсюду!
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zemljanka 28 декабря 2018 | 13:24
Молодцы!
Все расисты и ксенофобы облезут...