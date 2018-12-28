В аэропорту Хельсинки по запросу США задержали гражданку России

Ее подозревают в распространении наркотиков и отмывании денег. 30-летняя Мира Тэрада, до прошлого года носившая имя Оксана Вовк, в середине декабря направлялась из Петербурга в Испанию транзитом через аэропорт финской столицы, где ее задержали пограничники по обращению американских властей. Они утверждают, что россиянка, проживая в США в течение трех лет, нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Ее мать рассказала агентству РИА Новости, что дочь училась в университете в Вашингтоне, вышла замуж, а в 2016 году вернулась в Россию.

Тэрада свою вину не признала, поэтому финские власти затребовали у Соединенных Штатов доказательства обоснованности обвинений, сообщили в российском посольстве в Хельсинки. Соответствующие документы американская сторона должна предоставить до конца января, и после их изучения Минюст Финляндии примет решение, депортировать ли россиянку или выпустить на свободу. В настоящий момент Тэрада находится в тюрьме города Вантаа. Представители дипмиссии уже посетили ее в изоляторе. Россиянке предоставлен адвокат