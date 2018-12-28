В аэропорту Хельсинки по запросу США задержали гражданку России
Ее подозревают в распространении наркотиков и отмывании денег. 30-летняя Мира Тэрада, до прошлого года носившая имя Оксана Вовк, в середине декабря направлялась из Петербурга в Испанию транзитом через аэропорт финской столицы, где ее задержали пограничники по обращению американских властей. Они утверждают, что россиянка, проживая в США в течение трех лет, нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Ее мать рассказала агентству РИА Новости, что дочь училась в университете в Вашингтоне, вышла замуж, а в 2016 году вернулась в Россию.
Тэрада свою вину не признала, поэтому финские власти затребовали у Соединенных Штатов доказательства обоснованности обвинений, сообщили в российском посольстве в Хельсинки. Соответствующие документы американская сторона должна предоставить до конца января, и после их изучения Минюст Финляндии примет решение, депортировать ли россиянку или выпустить на свободу. В настоящий момент Тэрада находится в тюрьме города Вантаа. Представители дипмиссии уже посетили ее в изоляторе. Россиянке предоставлен адвокат
Комментарии9
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lion64__4 28 декабря 2018 | 13:08
Всяких там оксан пусть забирают. Предположу, что на трассе работала, оказывая позорные услуги. И дурью приторговывала.
mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 13:11
Ещё одну наркокурьерку поймали?
Теперь им даже через Финляндию опасно летать.
tvitov66 28 декабря 2018 | 13:20
mikhail_spb_: раз в США ее обвиняют в распространении наркотиков и отмывании денег - ЗНАЧИТ НАША!
cattt 28 декабря 2018 | 13:23
mikhail_spb_: Судя по фамилии это цыгане, а откупятся они на 100%.
oneoretwo 28 декабря 2018 | 13:12
Представители дипмиссии уже посетили ее в изоляторе.
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...пытают гады ?...
don_ballon 28 декабря 2018 | 13:16
oneoretwo: Да, но очень медленно и вежливо.
platonnekafrin 28 декабря 2018 | 13:14
Белофинам больше не наливать!
pulalala 28 декабря 2018 | 13:16
Это точно оксана?
Это не дщерь Вована?
lion64__4 28 декабря 2018 | 13:17
pulalala: точно оксана, ляди с трассы