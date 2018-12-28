Басманный суд Москвы приговорил бизнесмена Дмитрия Михальченко к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима
Он признан виновным в контрабанде элитного алкоголя. Прокуратура просила в качестве наказания для предпринимателя десять лет колонии строгого режима. Бизнесмен был задержан в Москве в марте 2016 года. Следствие утверждало, что Михальченко закупал элитный алкоголь в магазинах стран ЕС, а затем переправлял его в Россию в контейнерах под видам герметика.
Комментарии1
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volgin_jw 28 декабря 2018 | 13:18
Украл, выпил - в тюрьму!