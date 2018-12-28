Песков: Российско-армянские переговоры по  цене на  поставляемый в Армению газ находятся в цейтноте

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» – существуют ли какие-то сроки переговоров. «Сроки переговоров есть. Мы в цейтноте», — сказал Песков. По его словам, тема была затронута накануне в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«Эта тема она затрагивалась вчера. Было условлено интенсифицировать переговоры по газу, потому что до вчерашнего дня, к сожалению, мы не могли констатировать активных переговоров, активных разговоров между нашим «Газпромом» и армянскими коллегами», — заявил Песков.

Никол Пашинян впервые нанес визит в Москву после победы его блока на парламентских выборах в Армении в начале декабря. Пашинян по итогам переговоров с Владимиром Путиным сказал, что о цене на газ пока договоренности нет. Ранее в местных СМИ появились сведения, что российское правительство намерено повысить цену на газ для Армении с 2019 года – со 150-ти долларов за тысячу кубометров до 215-ти долларов. Впрочем, официально эта информация не была подтверждена.