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Эксклюзив Эха 13:00, 28 декабря 2018

Песков: Российско-армянские переговоры по  цене на  поставляемый в Армению газ находятся в цейтноте

фото: ТАСС
фото: ТАСС

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» – существуют ли какие-то сроки переговоров. «Сроки переговоров есть. Мы  в  цейтноте», — сказал Песков. По его словам, тема была затронута накануне в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«Эта тема она затрагивалась вчера. Было условлено интенсифицировать переговоры по газу, потому что до вчерашнего дня, к сожалению, мы не могли констатировать активных переговоров, активных разговоров между нашим «Газпромом» и армянскими коллегами», — заявил Песков.

Никол Пашинян впервые нанес визит в Москву после победы его блока на парламентских выборах в Армении в начале декабря. Пашинян по итогам переговоров с Владимиром Путиным сказал, что о цене на газ пока договоренности нет. Ранее в местных СМИ появились сведения, что российское правительство намерено повысить цену на газ для Армении с 2019 года – со 150-ти долларов за тысячу кубометров до 215-ти долларов. Впрочем, официально эта информация не была подтверждена.

Комментарии

15

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kuchumka 28 декабря 2018 | 13:05

Всем газ по единой цене и никаких скидок.

arye_11 28 декабря 2018 | 13:10

kuchumka:
То есть ты намекаешь, что Россию должны любить за просто так, безвозмездно?
Ну ты и даешь. А кто же её будет любить надурняк.
Сама ты/сам ты, что, разве обслуживаешь клиентов бесплатно?

kuchumka 28 декабря 2018 | 13:12

arye_11: а тебе Мойша из Хайфы какое дело кто и за что должен любить Россию?

danko_wudra 28 декабря 2018 | 13:20

kuchumka: не мойша а член 3 колёсный. Внук данко 1.

gregor 28 декабря 2018 | 13:25

arye_11:
Скоро " ножки Буша " будут просить бесплатные .
Как раз с элитным алкоголем боярышньяк , закусь отличная для элиты ,коих 86 % аж .

tag188 28 декабря 2018 | 13:07

Армения вполне способна прожить без российского газа.
Потребление газа там падает с 2015 года и цена иранского газа всего на 15 долларов выше, чем цена по которой Россия поставляет газ сейчас.
Кремлю сложно выворачивать руки Пашиняну газовым шантажом. Это не Лукашенко, плотно сидящий на российской газовой игле.

art_ 28 декабря 2018 | 13:20

tag188: так отчего же не брать иранский? 215 - это на 50 долларов больше выходит.

ulkberawed1971 28 декабря 2018 | 13:09

Шампанского побольше желаю в Новый год, Пусть будут ананасы, с икоркой бутерброд, Пусть будет все, что хочешь ты выпить или съесть, И это изобилье не сможет надоесть!
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don_ballon 28 декабря 2018 | 13:13

Вообще-то, цейтнот это нехватка времени, вынуждающая делать быстрые ходы в шахматах. Какой цейтнот может быть во время переговоров по газу, только новостной агрегатор ведает. Да их годами можно вести.

pulalala 28 декабря 2018 | 13:13

Доколе будем кормить армян газом?
Пусть навозом греются.

chapavas 28 декабря 2018 | 13:14

Былаб моя воля я б бесплатно отдал газ Армении, ведь сколько бы он не стоил мне от этого ни тепло - не холодно. С такой политикой надо наоборот доплачивать, чтоб брали россиянский газ.

kp6ic 28 декабря 2018 | 13:15

этих мы тоже кормим дешевыми ценами на энергоносители?

gazer59 28 декабря 2018 | 13:26

kp6ic: «этих» как Вы выразились, как раз и надо кормить. Они единственный форпост России на юге. Но не кормят. То ли от жадности, то ли от самонадеянности, что никуда не денутся, то ли думают, что Нато не придет, хотя за Араратом Турция, член Нато ?

ivar1964 28 декабря 2018 | 13:17

Это цена монополии. А ведь рядом есть Туркмения, которая не может продать свой газ без российской "помощи".

vova6_let 28 декабря 2018 | 13:18

У путина одна половина головы с другой уже который год договориться не может, а тут еще с другим человеком договариваться. Это вообще "недоговорной" человек, в принципе.

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