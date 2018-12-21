Супян: Американское правительство в скором времени решит проблемы с согласованием проекта госбюджета на следующий год

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора Института стран США и Канады Виктор Супян.

Палаты Конгресса США в очередной раз не смогли согласовать проект государственного бюджета на 2019 год. Из-за этого работа многих госучреждений страны временно приостановлена.

«Я бы не особо драматизировал эту ситуацию. Опыт предшествующих лет показывает, эта проблема разрешается, но она подчеркивает, что есть различные подходы, различные мнения по поводу того, как должен согласовываться бюджет. Это часть демократического процесса, это его издержки. Эта проблема достаточно скоро будет решена», — сказал Супян.

Эксперт напомнил, что это не первая такая ситуация в Америке, когда закрываются госучреждения, и люди вынуждены уходить в вынужденный отпуск.

«Но обычно это длится от нескольких дней до нескольких недель, пока эти позиции не согласуются между собой законодателями», — добавил Супян.

Американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год. Главная причина — разногласия между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой. Следующее заседание по согласованию бюджета пройдет 2 января.