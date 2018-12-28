Ганус: В ситуации с WADA Россия лишится права принимать участие в органах международных антидопинговых организациях
В ситуации вокруг доступа WADA к данным лаборатории, Россия лишится права принимать участие в органах управления международных спортивных антидопинговых организациях, также российские спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, и на территории России нельзя будет проводить международные старты. Об этом высказался в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава РУСАДА Юрий Ганус.
«Если мы не выполним в срок требование ВАДА о допуске к данным московской лаборатории, наши спортсмены будут ограничены в праве принимать участие в международных соревнованиях. А также на территории России не смогут проходить соревнования с международным участием. При этом у нас уже запланированы мероприятия и подтверждены. Мы принимаем в 2019 году, в 2021 и в 2022 годах соревнования. Мы лишимся этого права», — сказал он.
Ю.Ганус также добавил, что Россия лишится права «принятия права участия в органах управления международных спортивных антидопинговых организаций».
«Отстаивать свои интересы там мы уже не сможем, в том числе по нашим видам спорта – биатлон, например», — отметил он.
Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. В случае невыполнения хотя бы одного из критичных условий WADA, Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия. Также на территории РФ не будет проводиться допинг-контроль, иностранным допинг офицерам запретят въезжать в страну.
Комментарии6
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alger 28 декабря 2018 | 12:51
а вы говорите, супер ракета, как подарок.
вот спорту таки будет подарок
oneoretwo 28 декабря 2018 | 12:53
...вы со своим "спортом"-на-мельдонии при плешивом вылетите из всего, чего только можно, т.к. плешивый никогда не даст вывезти из страны доказательства своей лжи...
timber_head 28 декабря 2018 | 12:53
Путин радостно бьет в ладошки. Ещё один повод вопить: "Враги, кругом враги! Только я спасу Россию!" не припомню, чтобы на моей памяти был хоть один скандал с советскими спортсменами, несмотря на то что тогда СССР находился в реальном политическом (а то и военном) противостоянии со странами Запада и США. Доигрались, идиоты.
splin2 28 декабря 2018 | 12:59
timber_head: Что скажет лучший друг российских физкультурников ?
timber_head 28 декабря 2018 | 13:19
splin2: Подберут что-нибудь подходящее. Его спичрайтерам сейчас просто - берешь подшивку советских газет и списываешь, вставляя нужные слова что-нибудь типа: "Несмотря на злобный оскал империалистического зверя, советский народ, ведомый своим авангардом Коммунистической партией, не обращая внимания на враждебные действия..." Ну, и так далее.
gazer59 28 декабря 2018 | 13:15
Реванш Ковалёв vs Альварес в опасности. Хотя, если опять проиграет, надо будет уходить на пенсию. Не служившему «десантнику» Лебедеву, давно было пора на покой, чай пить, программу «Время» смотреть. И недочемпион, двукратный мельдонийщик и «Витязь» по совместительству Поветкин, тоже на что-то надеется. Жалко, если Бивол с Гассиевым под раздачу попадут.