Ганус: В ситуации с WADA Россия лишится права принимать участие в органах международных антидопинговых организациях

В ситуации вокруг доступа WADA к данным лаборатории, Россия лишится права принимать участие в органах управления международных спортивных антидопинговых организациях, также российские спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, и на территории России нельзя будет проводить международные старты. Об этом высказался в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава РУСАДА Юрий Ганус.

«Если мы не выполним в срок требование ВАДА о допуске к данным московской лаборатории, наши спортсмены будут ограничены в праве принимать участие в международных соревнованиях. А также на территории России не смогут проходить соревнования с международным участием. При этом у нас уже запланированы мероприятия и подтверждены. Мы принимаем в 2019 году, в 2021 и в 2022 годах соревнования. Мы лишимся этого права», — сказал он.

Ю.Ганус также добавил, что Россия лишится права «принятия права участия в органах управления международных спортивных антидопинговых организаций».

«Отстаивать свои интересы там мы уже не сможем, в том числе по нашим видам спорта – биатлон, например», — отметил он.

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. В случае невыполнения хотя бы одного из критичных условий WADA, Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия. Также на территории РФ не будет проводиться допинг-контроль, иностранным допинг офицерам запретят въезжать в страну.