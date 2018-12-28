Волна Гриппа и ОРВИ ожидается в России после новогодних праздников
Как заявила «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора Анна Попова, россияне, которые уедут отдыхать за рубеж, скорее всего, привезут в страну новые штаммы вируса. В текущем году выделено рекордное количество средств на приобретение вакцины. Как утверждает Попова, прививки сделали почти 50% россиян.
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tvitov66 28 декабря 2018 | 12:50
прививки сделали почти 50% россиян - против старых штаммов вируса, а привезут новые